貴州村超啦啦隊穿侗族服飾、維港表演牛腿琴　讚香港：印象非常好

11月10日下午，貴州榕江村超聯隊抵達香港西九龍高鐵站，球隊將在周六（11日）下午3時與香港明星足球隊在香港大球場上演友誼賽。隨團的還有一眾身穿民族服飾的啦啦隊員，下午4時半，一行人來到尖沙咀維多利亞港旁，為市民帶來快閃表演，演唱民族歌曲，現場氣氛熾熱。



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啦啦隊員們身穿侗族的傳統服飾、手持傳統的「牛腿琴」及侗族琵琶，在鐘樓及觀景台為市民演唱《心心相印》等歌曲，吸引不少路過的市民及遊客駐足拍攝，當中不乏外國遊客。

表演者吳新萍向《香港01》介紹，《心心相印》這首作品，屬於侗族男女青年傳統戀愛習俗的一種對歌方式，他們會以這種對歌形式來交友，不管是談戀愛抑或相親，「我們少數民族有一句話就是以歌會友，以歌傳情」，而歌詞就是以含蓄來表達愛意。

表演者吳新萍向《香港01》介紹，《心心相印》這首作品，屬於侗族男女青年傳統戀愛習俗的一種對歌方式。（歐嘉樂攝）

值得一提的是，雖然表演者皆為侗族，但卻身穿多種不同風格、顏色的服裝。吳新萍解釋，這是因為侗族也分為不同的地區、村寨，因此特意展示出同一民族，卻多元的文化。

最後，談及對香港的印象，吳新萍表示非常好，認為香港的同胞非常熱情，也很開心。她期望香港的同胞可以到貴州看村超和遊玩。

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據主辦方介紹，傳統服飾是中華民族悠久曆史文化的重要載體，也是文人墨客筆下的「常客」，傳統服飾不斷融入現實生活，有助於獲得當代的美感和生命力，推動其創造性轉化、創新性發展。

此次快閃旨在弘揚貴州優秀傳統文化，增強香港市民對於貴州傳統文化的了解，對外宣傳和展示豐富的民族文化，希望可以增進香港與貴州之間交往交流交融，共築共有精神家園，增強民族團結，讓香港市民對貴州有更廣泛、立體的了解。