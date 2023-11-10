中國工商銀行在美公司系統遭攻擊　據報黑客組織有俄羅斯背景

中國工商銀行系統遭勒索軟件攻擊，部分系統中斷，導致美國國債市場出現混亂。媒體報道稱，攻擊可能來自於一家有俄羅斯背景的，此前也攻擊過波音等公司的黑客組織。



中國工商銀行系統遭勒索軟件攻擊，部分系統中斷。（視覺中國）

中國工商銀行新加坡分行星期五（11月10日）在郵件中對《聯合早報》說，中國工商銀行新加坡分行的系統不受該事件影響。

中國工商銀行股份有限公司在美全資子公司，工銀金融服務有限責任公司（ICBCFS）當地時間星期四（11月9日）在官網發布聲明確認，ICBCFS在美東時間星期三（11月8日）遭勒索軟件攻擊，導致部分系統中斷。

ICBCFS表示，發現攻擊後立即切斷並隔離了受影響系統，已展開徹底調查並向執法部門報告，正在專業信息安全專家團隊的支持下推進恢覆工作。

ICBCFS稱，已成功結算星期三執行的美國國債交易和星期四完成的回購融資交易。聲明稱，中國工商銀行及其他國內外附屬機構的系統未受此次事件影響，中國工商銀行紐約分行也未受影響。

彭博社報道指出，此次攻擊一度導致美國國債市場出現混亂。（視覺中國）

彭博社報道指出，此次攻擊一度導致美國國債市場出現混亂，一些交易無法結算，交易員被要求改變交易路線。報道引述知情人士消息，稱攻擊工行的可能是一家名為Lockbit的組織，該組織據稱有俄羅斯背景，此前也攻擊了波音公司，英國 ION 貿易公司和英國皇家郵政(Royal Mail)等。

該組織慣於使用惡意軟件對受害者電腦上的文件進行加密，然後要求支付解鎖文件的費用。

受害者還包括日本最大的海港、美國加州財政部和一家加拿大兒童醫院。

美國網絡安全和基礎設施安全局（CISA）稱，Lockbit 是去年全球最活躍的勒索軟件組織。

本文獲新加坡《聯合早報》授權轉載

