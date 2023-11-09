招商銀行原行長田惠宇涉受賄2.1億兼內幕交易　當庭認罪

央視報道，湖南省常德市中級法院11月9日一審公開開庭審理了招商銀行股份有限公司原黨委書記、行長田惠宇受賄、國有公司人員濫用職權、利用未公開信息交易、內幕交易、洩露內幕信息一案。田惠宇進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪。庭審最後，法庭宣佈休庭，擇期宣判。



案情指，田惠宇任招商銀行股份有限公司黨委書記、行長期間，干預招商銀行附屬機構正常經營決策活動，致使國家利益遭受特別重大損失。（資料圖片）

常德市檢察院起訴指控：1997年至2022年，田惠宇利用擔任中國信達信託投資公司副總裁，上海銀行股份有限公司黨委委員、副行長，中國建設銀行股份有限公司上海市分行黨委副書記、副行長，中國建設銀行股份有限公司深圳市分行黨委書記、行長，中國建設銀行股份有限公司北京市分行黨委書記、行長，招商銀行股份有限公司黨委書記、行長等職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在貸款審批、業務承攬、工作調動等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，折合人民幣共計2.1億餘元。

田惠宇在擔任招商銀行股份有限公司黨委書記、行長期間，為徇個人私利，違反規定，濫用職權，干預招商銀行股份有限公司附屬機構正常經營決策活動，致使國家利益遭受特別重大損失；利用因職務便利獲取的內幕信息以外的其他未公開信息，違反規定，從事與上述信息相關的證券交易活動，情節特別嚴重；身為證券內幕信息知情人員，在對證券交易價格有重大影響的信息尚未公開前，買入該證券，或者洩露相關信息，或者明示、暗示他人從事上述交易活動，情節特別嚴重。

檢察機關提請以受賄罪、國有公司人員濫用職權罪、利用未公開信息交易罪、內幕交易、洩露內幕信息罪追究田惠宇的刑事責任。

曾位列「2020福布斯中國最佳CEO榜」第4位

公開資料顯示，57歲的田惠宇為上海財經大學基建財務與信用專業學士、美國哥倫比亞大學公共管理專業碩士。2020年8月，田惠宇曾位列「2020福布斯中國最佳CEO榜」第4位。

在2022年10月，田惠宇因嚴重違紀違法，被開除黨籍和公職。當時中央紀委國家監委通報指，田惠宇身為長期在金融領域工作的黨員領導幹部，喪失理想信念，背離初心使命，貫徹落實黨中央關於金融工作的重大決策部署不堅決、打折扣，罔顧黨對金融工作的領導和金融工作的政治性、人民性，把職責使命拋在腦後。又指田惠宇以權謀私、損公肥私，濫權斂財、貪婪無度；生活腐化、道德敗壞。