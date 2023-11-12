2035年10元搭高鐵到台灣？陸官方：已具備連結兩地高速通道技術

「台海通道研討25週年」紀念活動日11月10日在廈門舉行，主題圍繞「福州平潭一新竹」北線規劃方案，該研討會聚焦如何建設台海通道方案，並且強調「已具備連結閩台兩地高速通道工程技術」，兩岸地質地震專家持續跟蹤台海通道地質狀況。另外，廈金大橋和福馬大橋項目前期工作也被列入討論。



此外，近期內地網民在百度地圖發現，百度地圖已經出現「京台高鐵」路線圖，更顯示若藉由京台高鐵從福州到台北，只需要46分鐘及10.1元人民幣，瞬間掀起熱烈討論。



「台海通道研討25週年」聚焦25年來推動台海通道前期規劃和初步研究成拓，包括綜合立體交通規劃、橋隧工程技術突破、建設管理和運營模式，廈金大橋、福馬大橋。「福州平潭一新竹」高鐵路線被介入重點討論，大陸端是福建福州的平潭島，台灣端是新竹的南寮漁港，雙邊最近的距離是68海浬（約126公里）。

福建福州到新竹的南寮漁港，雙邊最近的距離是68海浬（約126公里）

1948年中國大陸方面提出「台海通道」設想，研討會釋出更具體內容，包括工程技術、地質研究。初步完成台海通道南北中三條規劃路線的比選，選定路線距離最短、工程費用低，沿線水淺地質好，有利於人工島建設的「福州平潭一新竹」北線規劃方案。

《ETtoday新聞雲》報道，消息指出，陸方長期推進「台海通道」研究，福建近年積極推動交通基礎設施規劃和建設，建成綜合立體的交通網絡，已經具備連接閩台兩地高速通道的工程技術能力。

研討會也針對台灣海峽地質也進行探討，首度釋出消息，已經找尋「兩岸一批地質地震專家持續跟蹤台海通道地質狀況，支撐國家規劃中的『福州平潭一新竹』線路的合理性。」另外，廈金大橋和福馬大橋項目大陸側前期工作也持續開展。

廈金大橋廈門端選址。 （翻攝ETtoday東森新聞雲）

2021年「台海通道」北線方案被納入中共中央、國務院印發的《國家綜合立體交通網規劃綱要》，其中福州至台北高速公路寫入該規劃，並計劃於2035年前完成，歌曲《2035去台灣》也應運而生。這條G3路線由北京出發，將經福州連接至台北。此外，《規劃》還包括G1534、G1533這兩條分別從廈門、泉州連接至金門的高速公路。

台灣陸委會曾表態，除考量工程技術、營運安全及成本考量等，更涉及國家安全、台灣民意和兩岸關係等複雜因素，這些鐵路交通並非大陸一方說了算，即可規劃執行。