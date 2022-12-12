高盛：中國經濟2035年前超美　印度2075年前將成全球第2大經濟體

據高盛報告稱，亞洲國家將比發達國家的經濟增長快。



俄衛網12月11日引述高盛的預測，稱儘管中國最近的經濟增長速度變緩，但是在2035年中國的經濟將超過美國。這比投資銀行此前的預測晚了10年，但是中國的經濟發展前景依舊高出美國。

專家們在報告中指出，與2000年的12%相比中國的本地生產總值（GDP）已大約達到美國GDP的80%。2024年至2029年中國經濟增長速度與美國的1.9%相比平均將達到4%。但是在2030年至2039年中國的經濟增長速度可能將變緩至2.5%，人口老齡化是主要原因。中國經濟變緩的另一個原因是未來10年堅挺的美元匯率，但是未來十年內人民幣與美元相比將很堅挺。

根據預測，30年後亞洲國家將佔世界GDP的大部份。在2050年前中國、美國、印度、印度尼西亞和德國將成為世界五大經濟體。

2075年前像尼日利亞、巴基斯坦和埃及這樣的國家居民的增長可能會很快，這意味著在相應政策和機構情況下這些經濟體可能成為世界最大的經濟體之一。

經濟預測以GDP增長速度為基礎，勞動力人數、資金和技術發展是這個速度的關鍵因素。