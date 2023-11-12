雙11｜全網鼓吹低價　電商平台衝擊頭部主播

年度「雙11」如期而至，回顧過去幾年，李佳琦不僅是淘天超頭，更是全網超頭，過去很長一段時間內，李佳琦等頭部主播能拿到全網最低價，已經成了某種共識。但今年，全網鼓吹「低價」下，消費者似乎也不再買李佳琦的賬了，反而是平台扛起了「低價」大旗。



專注服務傳媒行業的垂直新媒體平台「AI藍媒匯」11日於公眾號發文，分析今年「雙11」的消費風景不同以往，最顯著的差異是諸如京東、拼多多、抖音、快手等各個平台都將「低價」擺在了第一位，衝擊了昔日的「超頭」主播，如李佳琦。

文章指出，過去幾年，李佳琦不僅是淘天超頭，更是全網超頭。過去很長一段時間內，李佳琦等頭部主播能拿到全網最低價，已經成了某種共識。但今年，全網鼓吹「低價」下，消費者似乎也不再買李佳琦的賬了，反而是平台扛起了「低價」大旗。

中國大陸直播一哥李佳琦，微博坐擁近3000萬粉絲，每次直播銷售額都相當驚人。（網絡圖片）

具體如京東強調取消超長預售期、直接賣現貨；抖音捨棄了跨店滿減，直接推出官方立減；拼多多直接打出了「天天雙11，天天真低價」；淘天也將「全網最低價」定為內部KPI。

其中，平台以補貼方式，競相低價銷售新款蘋果手機是今年雙11的熱門賣點。過去拼多多最早夯實「低價真香」的標籤，即是從「百億補貼」補貼蘋果產品開始的；今年雙11，新款蘋果手機也成為了淘天重點關注的對象，主打一個和拼多多同價。以iPhone 15 128G來看，淘寶和拼多多百億補貼價格持平，售價為5198元（人民幣，下同），京東百億補貼僅針對綠色機型進行補貼，補貼價同為5198元。

為了促銷新款蘋果手機，各平台多採補貼方式降低售價。（AI藍媒匯）

而在iPhone15Pro Max的補貼上，京東力度最大，512GB黑色為10298元，拼多多同色同記憶體價格為10798元，天貓同記憶體最便宜的藍色也達到了10698元。

另在美妝品類上，「AI藍媒匯」觀察稱，從消費端來看，淘天的優勢是各大品牌旗艦店發貨，雙11可以贈送和正裝同規格的試用裝產品，但價格沒有多大的變化。而消費者去拼多多，在百億補貼的加持下，海藍之謎降至了400多，SK-II降至了500多。

最後，在送禮撐面子的酒品賽道，「貓拼狗」價格不相上下。百億補貼下，第八代五糧液天貓價格最便宜1706元，拼多多以1750元居中，京東最貴，但也沒超出1800元。

總體而言，今年的雙11低價之爭，各平台之間戰局膠著，彼此價格咬得非常緊。

每逢「雙11」購物節，內地物流訂單量皆上看上億比。（視覺中國）

「AI藍媒匯」分析指出，現平台間的低價之爭，實際是一場心智之爭：平台不僅要搶用戶，更要讓消費者建立「來某某平台，價更低」的意識。

文章綜觀今年雙11，指出京東對低價的渴望比起其他平台來得更強，步子更大。京東採銷直播間乾脆將「李佳琦價」貼在螢幕上，因此也收穫了一波「低價心智」。京東零售CEO辛利軍也表示，京東採銷直播透過「不收坑位費、不收達人傭金」的方式，希望能夠讓品牌廠商、讓產業鏈上下游都能夠賺到錢，也讓消費者可以最大程度的享受到實惠。

同時，拼多多的百億補貼就更直接了，四年的補貼策略，讓消費者從排斥、不認可，轉變為「真香」。而「大廠永遠都學不會的」小紅書，今年全面參戰雙11。章小蕙和董潔單場銷售額相繼破億。雙11期間，小紅書出現了20多位千萬級的買手。而淘天集團首席執行官戴珊直接將「全網最低價」定為內部KPI。

文章以今年雙11呈現的「強平台、弱頭部」現象，評析無論從高管內部定調，還是落實市場行動來看，價格力以及用戶心智，儼然成為如今電商江湖兵家必爭之地。