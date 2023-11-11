雙11｜深圳鰻魚紅店推優惠　排隊須等句半鐘　有港人指回家再淘寶

內地雙十一購物節（11日），深圳商場及食肆均人頭湧湧。其中著名於鰻魚的「北村韓食」更大排長龍，有市民排隊1.5小時至下午近兩時仍未入座，打算在深圳逛街後回家再淘寶。店主指，推出188元人民幣雙十一優惠套餐，港人今日佔顧客量約七成，估計與雙十一有關。至於港人常逛的商場內，不少商店亦推出優惠吸客，例如貨品五折起、50元當100元用等。



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下午近兩時仍有逾20人排隊

自疫情結束恢復開關後，港人北上熱潮不斷升溫，適逢周末及雙十一購物節，福田口岸今日中午人頭湧湧，商場及食肆滿佈港人蹤跡。其中位於上梅林、著名於鰻魚的「北村韓食」，更是大排長龍。直至下午近兩時，門外仍有逾20人排隊入座，大部份為港人。

排隊港人耐心等待：香港食飯都要排隊

其中每兩個月北上一次的陳小姐，經朋友介紹得知北村韓食後，今日趁有空北上專程光顧，打算飯後到商場逛街。雖然排隊逾1.5小時仍未入座，但她滿心期待，認為等待時間合理，「香港食飯都要排隊，一樣㗎。」

陳小姐預料可花一千幾百元購物，雖然港府積極推動夜繽紛，但她表示平日已經常在港消費，又指內地食肆的模式及口味不同，有時候需要轉換環境。淘寶優惠將在今晚12時完結，問到回家後會否淘寶，她指 「仲有時間可以（淘）！」

鰻魚店店主：港客佔七成 推188元人民幣優惠餐

店主鄭先生表示，港人佔今日的顧客約七成，高於平時的五成，估計與雙十一有關。他表示已推出相關優惠吸客，例如原價341元的套餐減至188元，包括招牌的燒鰻魚、安格斯牛扒、黑豬五花肉、配冷麵白飯等，

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商場商店推雙十一優惠：50元當100元花

至於港人常逛的領展中心城，同樣人來人往，不少店舖亦推出雙十一優惠，在店外竪起告示牌，例如有「超低價，50元當100元花」、「雙十一狂歡購、五折起」、「每滿1111元贈送價值298元打底衫」等。

惟記者於今午所見，大部份途人兩手空空並無購物，有港人解釋深圳的物價與香港相近，並不吸引，僅飲食方面更勝一籌。李先生亦直言北上與雙十一無關，只是一時興起，又指全家以品嘗美食為主，例如今日已光顧探魚及瑞幸咖啡等店，預料消費1,000元以內。