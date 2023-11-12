內地董事長遭官方連續約談後墮樓自殺　遺書稱被逼承認收賄800萬

11月11日，常州市華立液壓潤滑裝置有限公司微信公眾號「常州華立」發布文章稱「2023年11月11日凌晨4:36分，常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇遭威逼承認接受800萬元存款和現金行賄，含冤跳樓身亡自證清白！」目前上述文章已刪除。



內媒證實，承勇近日遭到市紀委連續約談，11月11日凌晨5點15分家屬接到派出所通知，承勇跳樓自殺身亡，跳樓地點為常州市新北區世茂廣場。據承勇家人表示，承勇已經連續三天被紀委監委約談，每天都只能睡一兩個小時。承勇11日身亡後的當天下午，常州華立部分員工還前往常州市市政府所在地討要說法。常州市紀委監委、常州市天寧區紀委監委則未回覆媒體查詢。



常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇跳樓身亡。（網絡圖片）

據內媒報道，承勇在當日凌晨4點36分發布朋友圈，「尊敬各位領導和企業同仁，近期我被市紀委約談楊康成副區長放款的事宜，我本人發誓沒有拿他的800萬存款和現金行賄的事情，在裡面一開始只是想盡快交錢走人，沒想到遇到的是進退兩難，審訊小屋子有點難熬，太壓抑，可能是我的心理素質太差了，度日如年，後面還要繼續，我覺得太累了，先走一步，拜拜。」

家屬稱，承勇去世當天半夜起身出門，熟睡的家人並不知情。是承勇的姐姐看到朋友圈第一時間聯絡的承勇妻子，家人立刻報警。11月11日凌晨5點15分家屬接到派出所通知，承勇跳樓地點為常州市新北區世茂廣場。

此外，承勇留下的手寫遺書勇手寫遺書寫道，「行賄不存在」，更稱「證據都是慢慢猜和想出來的，剛好對上，也是巧合!純屬巧合!我不想受累了！拜拜」，落款時間為11月11日凌晨12點24分。

內媒報道，處理承勇跳樓案的是常州市新北分局河海派出所，該所表示不接受任何採訪，讓記者聯繫市局。常州市公安局提供給記者的宣傳處電話，記者未能打通。

家屬：承勇連續三天被約談，每天只能睡一兩個小時

據財新網報道，常州華立一名員工及一名管理層人士證實，承勇從11月8日起配合常州市紀委監委調查直至11月10日，「每日早去晚歸，未被留置」。

承勇家屬則透露，承勇前一天被紀委監委談話後深夜11點多到家，顯露出壓力比較大，並對妻子說對不起，但並未透露過多有關紀委監委談話內容。

常州市華立液壓潤滑裝置有限公司董事長承勇跳樓身亡。（網絡圖片）

承勇家屬及常州華立管理人員稱，被約談期間，承勇自稱每天只能睡一兩個小時。家屬和公司管理人員並未掌握談話的相關書面材料，「談話內容大部分只有承勇一人知道」。

承勇家屬稱，儘管公司及承勇未與楊康成有放款事項往來，承勇更是在最後的朋友圈稱「發誓沒有拿他的800萬存款」，但此前承勇考慮過拿800萬元出來，「拿錢了事」，但800萬元從公司賬上出需要平賬，作為股份制公司來說，和股東如何交代是個很麻煩的事情。這或許是承勇的另一層壓力。

據了解，承勇1979年生人，家中有一兒一女，分別上高三和五年級。常州華立由承勇父親承洪宇創立。

據官網介紹，常州華立始建於1984年，是國內重型機械液壓潤滑行業龍頭企業。主要生產液壓件、液壓潤滑設備等。在職職工420人，其中技術研發人員50多人。 固定資產2億元，流動資產3.2億元。獲得過國家級專精特新—小巨人企業、江蘇省高新技術企業等稱號。

目前，承勇的父親承洪宇正在從海南趕往公司，目前公司大局由承勇姐姐負責，等承洪宇趕回來後一家人商量此事。

據官網介紹，常州華立始建於1984年，是國內重型機械液壓潤滑行業龍頭企業。

據了解，承勇2002年從蘇州大學畢業後，便進入公司工作。承勇接手後，將公司主攻方向從冶金行業轉向石化、風電、船舶、儲能等新領域，並著力開拓高端石化和國際市場。常州華立也成為國內首個實現石化潤滑設備國產化的企業，海外客戶包括德國西門子、曼透平，日本三菱、神戶制鋼等知名廠家。

2021年，該公司銷售收入為4.057億元。當年，其潤滑油站產品在國內潤滑市場佔有率為14.97%，連續十餘年蟬聯國內第一，客戶遍佈國內外大中型空分、石化、鋼鐵、電力等行業。

承勇也是常州當地較為活躍的民營企業家，生前擔任江蘇省中小企業執委、鄭陸青商會會長、天寧區工商聯執委等社會職務。

官方以涉楊康成事件多次約談 家屬：行賄是被「硬掛」

關於承勇朋友圈提到的楊康成，據2023年6月21日「清廉江蘇」通報，常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。

內媒報道，承勇被談話源自楊康成涉嫌違紀違法一案，楊康成曾在承勇老家鄭陸鎮任職。承勇是鄭陸鎮人，擔任鄭陸青商會會長。從履歷上看，楊康成在鄭陸鎮任職多年，2010年9月至2021年5月，先後任鄭陸鎮黨委副書記、鎮長和黨委書記，後調入常州市天寧區發改局。2021年9月起任常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長。

常州市天寧區人民政府黨組成員、副區長楊康成涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受常州市紀委監委紀律審查和監察調查。（網絡圖片）

對於其遺書提到的「行賄」、「存款」等內容，承勇家屬及公司員工表示楊康成「根本沒錢放在承總這裡，是硬掛(在承勇身上)」，公司平日和楊康成也沒有打過什麼交道，承勇在這次以前也沒曾被紀委監委調查過。

常州華立管理人員提及，在承勇之前當地已經有好幾家企業相關人員被談話，其中包括本地上市公司。

官方目前未有回應

內媒報道，常州市委宣傳部工作人員表示，目前正在瞭解情況中，後續可能會發佈有關此事的通報。《南都灣財社》記者多次致電常州市紀委監委、常州市天寧區紀委監委，截至發稿前，未有回覆。

另有媒體致電常州紀委多個科室，值班工作人員均表示不清楚此事，其中一名值班工作人員表示不方便說。