內地「實名舉報官員」影片突增　斥貪污性侵、製造冤案、草菅人命

內地各大影音平台包括抖音、嗶哩嗶哩（bilibili）從 10 月底開始掀起一波「實名舉報」潮，多位民眾手拿身分證，自拍講述官員或地方機關如何濫用職權，進行非法貪污、違法鑑定、不實指控、製造冤案、性侵等誇張行徑，舉報民眾甚至將自己的任職單位、聯絡電話都全盤公佈，強調自己所言屬實、皆是親身經歷，會為舉報論述負責，並願意向檢調單位提供證據。唯影片陳述事件案情真偽，猶待商榷。



如一名男子公開實名舉報前南寧市委書記，稱 2005 年 5 月 4 日自己出資 90 億元（人民幣，下同）建設南寧市南湖公園和地王大廈，該專案由原南寧市委書記負責，當時自己與南寧市政府達成的協議 : 大廈 51%股權要歸於自己，49%股權歸南寧市政府，但地王大廈已運營 15 年，南寧市政府從未給自己發放過此筆錢款以及大廈運營分紅。

黑龍江省哈爾濱市雙城區五家鎮民生村村民，則舉報民生村黨支部王姓書記濫權，強行霸佔他所承包的國有土地 33 畝，並透露王姓書記上面有五家鎮黨工委郭姓書記包庇，希望相關部門能夠主持公道。

中國黑龍江省哈爾濱市雙城區五家鎮民生村村民，舉報書記濫權霸占他所承包的國有土地33畝。（圖擷自bilibili）

一起命案死者父親舉報陝西省漢中市刑警二中隊隊長，在 2022 年 2 月 16 日，他女兒遭姦殺案中包庇罪犯，任由嫌疑人做虛假陳述和筆錄，刑警隊長謊稱死者是自行墜橋輕生，甚至第一時間阻止家屬看命案資料、不予立案。

男子舉報陝西省漢中市刑警二中隊隊長，在姦殺案中包庇罪犯。（圖擷自bilibili）

多項非法事件透過民眾在影音平台的「實名舉報」接力一一浮出，更有民眾舉報阜陽法院法官，勾結醫生進行虛假訴訟，坑害老百姓；河南一名婦女則舉報村書記威脅她，強迫其發生關係長達 7 年。

目前影音平台並未對舉報影片進行下架，網民們更協助受害者轉發或按讚影片，讓舉報內容曝光度提高，但也有民眾感嘆，舉報其實沒有太大的用處，最終除了要看有沒有人要處理，也需要靠投訴人循正規司法途徑解決。