胡潤報告：中國211萬戶擁千萬元家庭淨資產　香港排名第三

11月12日，胡潤研究院發布《中信保誠人壽「傳家」·胡潤百富2023中國高凈值家庭現金流管理報告》顯示，中國擁有600萬元家庭淨資產的「富裕家庭」達518萬戶，擁有千萬元家庭淨資產的「高淨值家庭」達211萬戶，擁有億元家庭淨資產的「超高淨值家庭」達13.8萬戶。



擁有「高淨值家庭」最多的5座城市，分別是北京30.6萬戶、上海27.1萬戶、香港21.5萬戶、深圳8.0萬戶、廣州7.3萬戶。在5座城市中，上海的「高淨值家庭」規模增幅最快，同比增長3.0%。

胡潤百富董事長兼首席調研官胡潤表示，現金為王、穩健為重、保障先行是中國高淨值人群進行現金流規劃的主要思路，並且未來三年都不會有明顯變化。

報告顯示，為了降低未來的現金流風險，中國高淨值人群認可的舉措是提高風險意識，主要包括「資產配置多元化」，「合理使用負債工具」，「不僅關心流入，更要防範風險、避免暴雷」，「先保證勞動性收入，再去探討資本性收入」，「養老要早做準備」等。

此外，調整資金配置結構、配置年金險，是降低未來現金流風險的另外兩大措施。相比年長群體，年輕一代高凈值人群更認可年金險在現金流管理中的重要意義。