《世界開放報告2023》：新加坡是最開放經濟體，香港排第三輸德國
11月5日，《世界開放報告2023》發佈暨國際研討會在第六屆虹橋國際經濟論壇召開，成功發布《世界開放報告2023》和世界開放指數，積極為推動經濟全球化向前發展、建設開放型世界經濟貢獻「虹橋智慧」。活動由中國社會科學院世界經濟與政治研究所、虹橋國際經濟論壇研究中心主辦。
值得關注的是，《世界開放報告2023》顯示，新加坡是2022年最開放的經濟體，其開放指數高居129個經濟體之首，近8年連續為全球最開放的經濟體。德國和香港在2022年開放指數排名中分列第二位和第三位。愛爾蘭、馬耳他、荷蘭、澳大利亞、瑞士、賽普勒斯、英國分列第四至第十位。
2022年世界開放指數為0.7542
作為《世界開放報告》的核心創新成果、最大特色和亮點，世界開放指數通過測度各個國家和地區的跨境經濟開放、社會開放和文化開放，包括開放政策和開放績效，共計29項具體量化指標，對129個經濟體2008年至2022年的開放度進行排名。
《世界開放報告2023》顯示， 2022 年世界開放指數為0.7542，同比下降 0.4%，比2019年下降0.4%，比2008年下降5.4%，15年間世界開放水平總體呈收緊趨勢。其中，新加坡、德國、香港位居2022年開放水平前三位，但高收入經濟體、G20、金磚國家開放水平均有所收緊，值得高度關注。2008到2022年，中國的開放指數從0.6789升至0.7517，升幅居全球前列。
最新的世界開放指數顯示，2022年的世界開放延續了2008年以來總體下降的走勢，國家之間、領域之間、區域之間的開放態勢分化加劇。積極開放與保守封閉正激烈碰撞、膠著對立，維護和擴大世界開放仍需各國共同努力、相向而行。
發布現場，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕、虹橋國際經濟論壇研究中心理事長顧學明，分別介紹了《世界開放報告2023》的主要內容、核心觀點和特色亮點。
張宇燕表示，近年來，世界開放事業道險且阻，「寒意」猶濃。報告顯示，2022年，世界開放指數為0.7542，比2021年下降0.4%，回升基礎仍不穩固。世界開放政策和開放績效仍然低迷。發達國家以及新興市場與開發中國家的開放雙雙收緊，值得高度關注。
收緊開放和擴大開放的力量相互交織
報告顯示，在多個視角下，世界開放近期的表現均存在明顯「溫差」。2022年，有78個經濟體對世界開放的貢獻同比增加，有51個經濟體對世界開放的貢獻同比減少。
分領域看，2022年世界文化開放指數和世界經濟開放指數同比分別下降2.9%和0.4%，而世界社會開放指數上升0.46%。分地域看，按世界銀行的分組，世界七大地區中，北美、歐洲等五個地區的開放均下降，僅南亞地區以及東亞與太平洋地區的開放有所上升。
分收入組看，高收入經濟體、中等偏上收入經濟體、中等偏下收入經濟體的開放指數均出現收緊，僅低收入經濟體微升。
張宇燕表示，2022年的世界開放狀態，是收緊開放的力量同擴大開放的力量相互交織和纏鬥的結果。同2021年相比，2022年擴大世界開放的主力，是國際貿易擴張、國際遊客與留學生增加、出入境政策開放力度加大和國際投資新協定的簽訂，而縮小開放的主力，則是非關稅措施增加、跨境直接投資下降、國際科學交流減少和金融開放政策收緊。
值得關注的是，收緊開放的逆風比擴大開放的順風吹得更勁。報告顯示，2022年的世界開放指數比2008年低5.4%，延續了最近十五年來總體下降的走勢，但也蘊含著擴大開放的希望。
在此期間，世界社會開放水平上升15.2%，金磚五國的開放上升7.4%，共建「一帶一路」國家上升5.3%，中等偏上收入經濟體和中等偏下收入經濟體分別增長6.3%和5.1%，新興市場和開發中國家提高4.8%，東亞與太平洋地區增長4.6%。
中國式現代化是建設開放型世界經濟的重大機遇
顧學明現場介紹了《世界開放報告2023》中國開放成就以及對世界開放發展的積極貢獻。
顧學明表示，今年是中國國際進口博覽會在三年疫情後首次全面恢復線下舉辦，也是推動中國式現代化開放發展的重要一年。中國在開放發展中與世界經濟相互影響、相互成就。中國與世界開放的良性互動，成為合意開放的範例，也蘊含著中國主動開放、推動建構人類命運共同體的善意與擔當。
中國作為世界上最大的開發中國家，走出了一條符合自身國情的中國式現代化道路，對廣大開發中國家的現代化探索、世界現代化處理程序都將帶來持續而深遠的影響。中國式現代化是建設開放型世界經濟的重大機遇。
本文獲《羊城晚報》授權轉載。