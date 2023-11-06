《世界開放報告2023》：新加坡是最開放經濟體，香港排第三輸德國

11月5日，《世界開放報告2023》發佈暨國際研討會在第六屆虹橋國際經濟論壇召開，成功發布《世界開放報告2023》和世界開放指數，積極為推動經濟全球化向前發展、建設開放型世界經濟貢獻「虹橋智慧」。活動由中國社會科學院世界經濟與政治研究所、虹橋國際經濟論壇研究中心主辦。



值得關注的是，《世界開放報告2023》顯示，新加坡是2022年最開放的經濟體，其開放指數高居129個經濟體之首，近8年連續為全球最開放的經濟體。德國和香港在2022年開放指數排名中分列第二位和第三位。愛爾蘭、馬耳他、荷蘭、澳大利亞、瑞士、賽普勒斯、英國分列第四至第十位。



香港在世界開放報告中是排名第三的最開放經濟體。（ig＠ deinelieblingsjasmin）

2022年世界開放指數為0.7542

作為《世界開放報告》的核心創新成果、最大特色和亮點，世界開放指數通過測度各個國家和地區的跨境經濟開放、社會開放和文化開放，包括開放政策和開放績效，共計29項具體量化指標，對129個經濟體2008年至2022年的開放度進行排名。

《世界開放報告2023》顯示， 2022 年世界開放指數為0.7542，同比下降 0.4%，比2019年下降0.4%，比2008年下降5.4%，15年間世界開放水平總體呈收緊趨勢。其中，新加坡、德國、香港位居2022年開放水平前三位，但高收入經濟體、G20、金磚國家開放水平均有所收緊，值得高度關注。2008到2022年，中國的開放指數從0.6789升至0.7517，升幅居全球前列。

最新的世界開放指數顯示，2022年的世界開放延續了2008年以來總體下降的走勢，國家之間、領域之間、區域之間的開放態勢分化加劇。積極開放與保守封閉正激烈碰撞、膠著對立，維護和擴大世界開放仍需各國共同努力、相向而行。

改革開放之後，中國經濟開始騰飛，深圳更是改革開放的前沿陣地。（VCG）

發布現場，中國社會科學院世界經濟與政治研究所所長張宇燕、虹橋國際經濟論壇研究中心理事長顧學明，分別介紹了《世界開放報告2023》的主要內容、核心觀點和特色亮點。

張宇燕表示，近年來，世界開放事業道險且阻，「寒意」猶濃。報告顯示，2022年，世界開放指數為0.7542，比2021年下降0.4%，回升基礎仍不穩固。世界開放政策和開放績效仍然低迷。發達國家以及新興市場與開發中國家的開放雙雙收緊，值得高度關注。

受新型冠狀病毒疫情影響，中國經濟下行壓力進一步加大。（新華社）

收緊開放和擴大開放的力量相互交織

報告顯示，在多個視角下，世界開放近期的表現均存在明顯「溫差」。2022年，有78個經濟體對世界開放的貢獻同比增加，有51個經濟體對世界開放的貢獻同比減少。

分領域看，2022年世界文化開放指數和世界經濟開放指數同比分別下降2.9%和0.4%，而世界社會開放指數上升0.46%。分地域看，按世界銀行的分組，世界七大地區中，北美、歐洲等五個地區的開放均下降，僅南亞地區以及東亞與太平洋地區的開放有所上升。

分收入組看，高收入經濟體、中等偏上收入經濟體、中等偏下收入經濟體的開放指數均出現收緊，僅低收入經濟體微升。

李家超表示，今年是進博會首次設有香港主題分論壇，議題是「香港通道 連接全球」。（李家超Facebook圖片）

張宇燕表示，2022年的世界開放狀態，是收緊開放的力量同擴大開放的力量相互交織和纏鬥的結果。同2021年相比，2022年擴大世界開放的主力，是國際貿易擴張、國際遊客與留學生增加、出入境政策開放力度加大和國際投資新協定的簽訂，而縮小開放的主力，則是非關稅措施增加、跨境直接投資下降、國際科學交流減少和金融開放政策收緊。

值得關注的是，收緊開放的逆風比擴大開放的順風吹得更勁。報告顯示，2022年的世界開放指數比2008年低5.4%，延續了最近十五年來總體下降的走勢，但也蘊含著擴大開放的希望。

在此期間，世界社會開放水平上升15.2%，金磚五國的開放上升7.4%，共建「一帶一路」國家上升5.3%，中等偏上收入經濟體和中等偏下收入經濟體分別增長6.3%和5.1%，新興市場和開發中國家提高4.8%，東亞與太平洋地區增長4.6%。

2023年10月18日，中國國家主席習近平在北京人民大會堂舉行的一帶一路高峰論壇開幕儀式發表講話。（Reuters）

中國式現代化是建設開放型世界經濟的重大機遇

顧學明現場介紹了《世界開放報告2023》中國開放成就以及對世界開放發展的積極貢獻。

顧學明表示，今年是中國國際進口博覽會在三年疫情後首次全面恢復線下舉辦，也是推動中國式現代化開放發展的重要一年。中國在開放發展中與世界經濟相互影響、相互成就。中國與世界開放的良性互動，成為合意開放的範例，也蘊含著中國主動開放、推動建構人類命運共同體的善意與擔當。

中國作為世界上最大的開發中國家，走出了一條符合自身國情的中國式現代化道路，對廣大開發中國家的現代化探索、世界現代化處理程序都將帶來持續而深遠的影響。中國式現代化是建設開放型世界經濟的重大機遇。

本文獲《羊城晚報》授權轉載。

