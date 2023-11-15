習拜會｜官媒風向轉　網傳央視重播中美愛情片《黃河絕戀》藏寓意

在中美峰會前夕，內媒如何為「中美友好」造勢引關注，近日傳出官媒《央視》要重播以中美異國戀情為主題的戰爭愛情片《黃河絕戀》，營造中美友好是「民心所向、歷史潮流」。



綜合內媒《網易》、台媒《中時新聞網》報道，或為挽救雙方關係的中美峰會即將展開，內地官媒立場出現調整，紛紛發出中美關係的正面訊號。《人民日報》以「推動中美關係真正穩下來、好起來」為題發表評論，鼓吹「推動中美關係止跌企穩，儘快回到健康穩定發展軌道」；《新華社》亦刊發評論「校準中美巨輪航向的三大航標」，為中美關係正面發展搖旗吶喊。

與此同時，網上也傳出《央視》6台也將復播以中美戀情為主題的電影《黃河絕戀》，雖然《央視》尚未證實或否認，但是很顯然地所有人都感受到中共官方正不遺餘力地在中美峰會召開之際營造中美友好的熱絡氣氛。

報道指稱，網上猜測《央視》將重播《黃河絕戀》並非無的放失。回顧過往播放紀錄，《央視》6台曾在2019年6月19日突然抽掉原定節目單上的節目，改播《黃河絕戀》。臨時調整節目表是因為在播出的前一日時任美國總統特朗普與國家主席習近平通話，雙方確認月底在20國集團（G20）峰會上舉行雙邊會晤。當時《央視》具有高度敏感的政治動作隨即引起了網民的熱議，自此，《黃河絕戀》被視為另一種「中美關係的風向標」。

《黃河絕戀》是由上海電影製片廠出品、馮小寧執導的戰爭愛情電影，寧靜、保羅．克塞、王新軍、塗們等人主演，是1999年建政50週年的「獻禮片」。故事背景是二戰後期美軍飛行員被日軍擊中而迫降，獲解放軍和當地民眾救援，與解放軍女軍醫之間發生的抗日戰爭時期異國戀情故事。

+ 5

相關報道續引過去播放紀錄，指此前中美關係惡化，內地官媒便曾播出以「抗美援朝」為題材的電影《長津湖》，反映風向。有分析指，諸如《上甘嶺》及《長津湖》是中國參與韓戰「抗美援朝」的電影，適合「反美」的政治氣氛；《黃河絕戀》是戰爭愛情片，適合扭轉風向營造「友美」氛圍；《北京遇上西雅圖》則是中美愛情喜劇片，更適合熱絡的中美關係。

由此，網民與股民便總結出一套「看電影炒股論」，戲稱總結《央視》節目表可以做為股票市場情緒指標：《上甘嶺》—空倉；《長津湖》—做空；《黃河絕戀》—滿倉；《北京遇上西雅圖》—滿倉滿融（資）。