APEC與習拜會前夕　三藩市保安升級設路障圍欄　瑞吉酒店架起布蓬

中國國家主席習近平11月14日至17日赴美國三藩市出席亞太經濟合作組織（APEC）會議，15日與美國總統拜登（Joe Biden）會面。美媒13日稱，三藩市為加強保安，在會場附近豎立路障和圍欄，並讓露宿者撤離。盛傳中方代表團下塌的瑞吉酒店也提高私隱度，包括酒店車道架起白色布篷。



霍士新聞（Fox News）13日稱，網上流傳的照片和影片顯示，工作人員在莫斯康中心（Moscone Center）外豎起黑色金屬圍欄。

報道指，三藩市在會議前集中在會場周邊地區進行外展干預，「清理」露宿者的帳篷，讓他們入住收容所。

清走露宿者帳篷的做法在當地引起一些爭議，且由於毒品交易和露宿者問題一直困擾商店和居民，但市政府直到現在才採取行動，也引來網民批評，這顯示市政府可輕易地在一夜之間修復城市，只是不想這樣做。

盛傳中方代表團入住的瑞吉酒店（St. Regis Hotel），現場有多名保安人員駐守。美國華文傳媒《世界日報》14日報道指，酒店車道13日架起白色布篷，並在2樓落地玻璃貼上霧面貼紙遮擋外界視線，周圍多處也都設置鐵網，隨時可以隔離群眾。

三藩市華文媒體KTSF26台11月9日報道，中國代表團會下榻瑞吉酒店，報道指出瑞吉酒店除了位置方便，也可容納龐大的代表團人數，最重要入選理由還是保安考量，包括酒店位於APEC會場管制區內，不得舉行示威活動，可使代表團成員與行程不受示威影響，且酒店入口屬封閉式，一進門後就有接待櫃檯可以擋駕，確保未經授權的人士不得入內，以及代表團進出的安全性。

台媒14日則引述消息人士指，拜登會下榻費爾蒙特酒店（Fairmont San Francisco），場外已架設鐵馬。