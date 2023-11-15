9432米！中國刷新亞洲最深井紀錄　日產200噸原油5萬立方米天然氣

經過177天的鉆探，位於新疆塔里木盆地的，中國石化「深地一號」躍進3-3井，周三（15日）成功從地下9432米處獲得高產油氣流，刷新了目前亞洲最深井紀錄。



中國刷新了目前亞洲最深井紀錄。（央視新聞）

據央視報道，今年5月1日起，「深地一號」躍進3-3井開始鉆探開發，目前已經完成鉆井任務。此前，經過10多天的準備，這口亞洲最深井完成了井壁支撐、井筒清潔、下入油管等工作，為9432米油氣打通了上行通道。

11月15日，「深地一號」躍進3-3井開始進行油氣測試計量，成功從地下9432米處獲得高產油氣流，根據測算，這口井投產後原油日產量達200噸，天然氣日產量達5萬立方米。

中國石化西北油田副總經理曹自成介紹，這口井測試成功，進一步證明塔里木盆地超深層油氣資源豐富。「我們也探索形成了一套複雜超深油氣藏的勘探開發與工程技術體系，深地工程取得了階段性進展。」

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據了解，塔里木盆地地質條件與世界其他盆地完全不同，地質構造複雜多樣，油氣藏普遍存在超深、超高溫、超高壓等勘探開發難題。在塔里木盆地打井，鉆井到達一定深度極限後，每向下一米，難度都面臨幾何倍數增長。

專業人員表示，目前已攻克抗高溫鉆井液體系、測控儀器、完測工具等關鍵裝備和技術，探索形成了9000米級複雜超深層井身結構設計技術，不僅實現了由「打得成」到「打得快、打得準」的重大跨越，還降低了成本、實現效益開發。

在塔里木盆地，目前深度8000米以上的井超過200口，探明資源量達50億噸，已知超深油氣資源量位居全國各大盆地之首。