中國自主設計建造　亞洲最大海上石油生產平台「恩平15-1」投產

12月7日，中國海油發布消息，位於珠江口盆地、距離深圳約200公里的恩平15-1油田群首期項目正式投入生產。同步啟用的還有配建的亞洲最大海上石油生產平台恩平15-1平台、珠江口盆地首個新建無人平台恩平10-2平台、中國首套海上二氧化碳封存裝置等。



據了解，這是中國首次在海上油田新項目中採用無人化生產工藝的石油生產平台，也是國內首個超百萬噸級海上二氧化碳回注封存示範工程。實現中國海上油田無人化、少人化、智能化發展，也推動海上油田綠色低碳轉型。



亞洲最大海上石油生產平台恩平15-1投用。（羊城晚報）

此次投產的「恩平15-1平台」，是恩平15-1油田群最重要的海上設施，由中國海油自主設計、建造、安裝及生產運營。平台總高度約160米，總重量超過3萬噸，單層甲板面積相當於10個籃球場，安裝設備及系統近600台套，相當於常規平台的2倍。

「恩平15-1平台」可實現鑽井、修井、無人化遠程操控、二氧化碳回注封存、自主發電與電力組網、油氣水綜合處理等多項功能，是目前亞洲甲板面積最大、組塊重量最重、設備最多、功能最齊全的海上石油生產平台。

人民網指出，恩平15-1油田群位於珠江口盆地，距離深圳西南約200公里，所在海域平均水深90米。恩平15-1油田群是中國南海首個高含二氧化碳油田群油田群，包括4個新油田，計劃投產生產井48口。全面投產後，油田群高峰日產石油近5000噸。

恩平15-1油田群位於珠江口盆地，距離深圳西南約200公里。（中國海油）

中國海油組織聯合國內廠家聯合攻關，在恩平15-1油田群實現海上二氧化碳封存關鍵設備的國產化突破，形成海上二氧化碳捕集、回注、封存海底的技術體系和成套裝備，達成了二氧化碳的零排放。

該項目預計高峰年可封存二氧化碳30萬噸，累計封存二氧化碳近150萬噸，減排量相當於植樹近1400萬棵或停開近100萬輛轎車。對海上油氣田的綠色開發具有重要示範意義。

據瞭解，中國海油計劃以此為基礎開展「岸碳入海」研究，已在廣東惠州啟動我國首個千萬噸級二氧化碳捕集與封存叢集項目，將捕集大亞灣各企業排放的二氧化碳，輸送到海上進行封存。

此外，由於中國夏秋季節颱風頻發，對油田正常生產帶來較大影響。油田群採用颱風無人生產工藝，可在陸地遠程操控油田生產，具備極端工況下的安全關停、海管置換、恢復生產等功能，極大地保障颱風期間油田安全平穩運行。