抖音宣布打擊違規低質微短劇　下架119部劇、處置1188個賬號

抖音周四（16日）宣布打擊違規低質微短劇，並透露近期累計下架119部小程序內違規微短劇，處置1188個違規推廣微短劇的抖音賬號。



據《抖音關於打擊違規微短劇的公告》指，微短劇及其推廣內容、行為需符合若干要求，包括不得含有宣揚不良價值觀、違反公序良俗的內容，包括但不限於鼓吹炫富拜金、渲染貧富對立、大肆描寫不正當婚戀觀；不得含有色情低俗的內容，包括但不限於隱晦或直接表現性挑逗、性行為；不得宣揚涉黑涉暴內容，包括但不限於宣揚以暴制暴、極端覆仇的心理和行為，渲染血腥暴力，鼓吹黑社會犯罪；不得發布劣質翻拍、惡搞、醜化民族英雄、歷史人物以及經典文化作品的內容；不得含有故意審醜、制造獵奇噱頭等博眼球的內容；不得含有可能引發未成年人模仿的不安全行為、違反社會公德行為、不良導向行為的內容；不得通過大量發布同質化的微短劇內容不當博取流量。

公告稱，抖音打擊違規低質微短劇，對於存在違規內容和行為的小程序或賬號，平台將引導整改。拒不整改的，將對違規的劇集、視頻和賬號進行處置，處罰類型包括但不限於下架違規劇集、刪除或屏蔽違規內容、對違規賬號禁言或封禁等。據介紹，抖音過去一年持續治理違規微短劇小程序和推廣賬號，並定期公示。自2022年12月發布第一期公告以來，抖音已發布共計19期違規微短劇內容治理公告。未來，抖音將持續加大對違規內容和小程序的排查治理，並倡導和鼓勵微短劇創作者、廣告主、小程序運營方積極制作和推廣優質微短劇。

廣電總局對網絡微短劇治理工作轉入常態化。（資料圖片）

值得一提的是，據中國網絡視聽節目服務協會周三（15日）消息，2022年11月下旬開始，廣電總局集中利用3個月時間，組織開展了「小程序」類網絡微短劇專項整治工作，取得積極成效。截至2023年2月28日，共下線含有色情低俗、血腥暴力、格調低下、審美惡俗等內容的微短劇25300多部、計1365004集，下架含有違規內容的「小程序」2420個。

結束專項整治工作後，廣電總局對網絡微短劇治理工作轉入常態化。一是建立雙周報送處置數據機制和定期發布公告機制。2023年3月至今，督導抖音、快手、騰訊、B站、小紅書、好看視頻等平台累計對外發布公告40餘期，清理低俗有害網絡微短劇35萬餘集（條）、2055萬餘分鐘；分級處置傳播低俗有害網絡微短劇的「小程序」429個、賬號2988個。二是建立網絡微短劇「黑名單」機制。要求網絡視聽平台切實擔好主體責任，對發現的違規網絡微短劇及時上報，匯總納入「黑名單」，並向全行業通報，督導全網平台及時下架，推動共同參與治理，切實防止防範違規網絡微短劇轉移陣地、轉換馬甲播出。

廣電總局後續將不斷完善常態化管理機制，從7個方面加大管理力度、細化管理舉措，如加快制定《網絡微短劇創作生產與內容審核細則》、研究推動網絡微短劇APP和「小程序」納入日常機構管理、再次開展為期1個月的專項整治工作等。