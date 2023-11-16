國家一級演員蘇孝林被公訴　官方：追求低級趣味、道德敗壞

據最高人民檢察院周四（16日）消息，甘肅省政府原參事蘇孝林（副廳級）涉嫌貪污罪、受賄罪一案，經甘肅省人民檢察院指定管轄，由平涼市人民檢察院依法向平涼市中級人民法院提起公訴。據介紹，蘇孝林是中國男高音歌唱家、國家一級演員，曾獲得「全國中青年德藝雙馨文藝工作者」榮譽稱號。官方指他「追求低級趣味，道德敗壞」。



平涼市人民檢察院起訴指控，被告蘇孝林利用擔任蘭州市歌舞劇團團長、蘭州歌舞劇院院長，蘭州大劇院院長、藝術總監，省文聯黨組成員、副主席及省政府參事的職務便利，侵吞公共財物，數額特別巨大；為他人在工程承攬、房屋租賃、物資采購等方面謀取利益，索取、非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應當以貪污罪、受賄罪追究其刑事責任。

8月11日，中央紀委國家監委網站發布通報稱，蘇孝林因嚴重違紀違法問題被立案審查調查。

通報稱，經查，蘇孝林身為黨員領導幹部，毫無理想信念，毫無黨性原則，毫無敬畏之心，背棄初心使命，長期破紀違法。違反政治紀律，拉幫結派培植個人勢力，對抗組織審查調查，轉移隱匿非法所得、銷毀證據；罔顧中央八項規定精神，超標準使用辦公用房和交通工具，裝修豪華接待場所，公款大吃大喝，接受可能影響公正執行公務的宴請，接受私營企業主提供的特殊消費，安排親屬公款旅遊；違反組織紀律，瞞報房產，函詢時不如實說明問題，在職工選拔和錄用中為親屬和特定關系人提供幫助；違反廉潔紀律，收受可能影響公正執行公務的禮品、禮金，借婚喪事宜斂財，長期借用私營企業主車輛，利用職權或職務影響為特定關系人謀利；違反工作紀律，懈怠企業改制工作要求，違規出借單位資金；違反生活紀律，追求低級趣味，沈溺賭博，道德敗壞，長期與他人保持不正當性關系。放縱貪欲，將公權力當作謀取私利的工具，大肆攫取國家財產，在企業經營和項目承攬等方面為他人謀取利益，多次收受和索取他人賄賂，數額特別巨大。其行為嚴重敗壞黨員領導幹部形象，嚴重污染任職單位政治生態，構成嚴重違紀違法並涉嫌貪污、受賄犯罪，且在黨的十八大後不收斂、不知止，膽大妄為，情節惡劣，應予嚴肅處理。依據有關規定，經甘肅省紀委常委會會議研究並報甘肅省委批準，決定給予蘇孝林開除黨籍處分；按規定取消其享受的待遇；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理，所涉財物一並移送。

蘇孝林。（中國文藝網）

公開資料顯示，1958年3月出生的蘇孝林為甘肅蘭州人，大專學歷，1974年12月參加工作，1986年10月加入中國共產黨。此後長期在蘭州市歌舞劇團工作，1991年起擔任蘭州市歌舞劇團副團長、團長。2003年12月起任蘭州歌舞劇院院長，2008年1月起任蘭州大劇院院長，當年2月起，同時任省文聯黨組成員、副主席。2018年3月起，蘇孝林開始擔任甘肅省人民政府參事，2020年10月，其卸任蘭州大劇院院長，但繼續擔任甘肅省人民政府參事，2021年4月，蘇孝林退休。

蘇孝林另一個身份為男高音歌唱家、國家一級演員。1994年，蘇孝林組織創排的大型舞蹈詩《西出陽關》，在第四屆中國藝術節上首演即引起轟動，曾獲得中宣部「五個一工程」獎、文化部「文華新劇目獎」和甘肅省「敦煌文藝獎」。2022年8月，蘇孝林榮獲2022年度中國音樂家協會交響樂團聯盟「終身成就獎」。他還曾獲得「全國中青年德藝雙馨文藝工作者」榮譽稱號等。在任蘭州市歌舞劇團團長、蘭州歌舞劇院院長、蘭州大劇院院長期間，他推出的一系列經典作品，如大型舞蹈詩《西出陽關》、大型舞劇《大夢敦煌》以及《經典·敦煌》、《難忘的記憶》等多部交響音樂會，其中以2000年首演、有「蘭州名片」之稱的《大夢敦煌》最具代表性，其曾獲得中國舞蹈荷花獎、國家舞台精品工程大獎、「五個一工程」獎等全部舞台藝術類國家級大獎。