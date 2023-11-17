受習近平委派　國務院副總理張國清赴山西指導火災事故救援

山西一座煤炭公司辦公樓16日發生火災，致至少26人死亡後，受總書記習近平委派，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清率國務院有關部門於11月16日下午緊急趕赴山西省呂梁市指導永聚煤礦一辦公樓火災事故救援和應急處置工作。



官媒《新華社》報道，張國清抵達後立即趕往事發煤礦，進入失火辦公樓察看事故現場，詳細瞭解事故過程和救援處置情況；隨後赴呂梁市第一人民醫院，代表黨中央、國務院看望受傷人員，囑託醫護人員全力施救，並慰問消防救援隊伍。

16日當晚，由張國清主持召開會議，傳達總書記習近平重要指示精神和國務院總理李強批示要求，聽取山西省、呂梁市和有關部門搶險救援情況彙報，研究部署下一步工作。

張國清指出，習近平對這次事故十分牽掛，在國外訪問期間立即作出重要指示，對做好傷患救治、善後安撫、事故查處和隱患排查等工作提出明確要求。

張國清強調，各地區、各有關部門和單位要深刻汲取此次事故教訓，切實警醒起來，強化底線思維和風險意識，狠抓基層末梢安全責任措施落實，消除安全管理死角盲區，夯實安全發展基礎。

張國清另指出，要結合冬季火災等事故特點，盯緊看牢煤礦、消防、燃氣等重點行業領域，深入扎實排查整治各類安全風險隱患，通過開展直插現場的專業排查，準確掌握安全生產真實狀況，強力整治發現的風險隱患，堅決防範遏制重特大事故發生，有效維護人民群眾生命財產安全，為經濟社會高品質發展營造安全穩定環境。

山西呂梁市離石區永聚煤業聯建樓起火，事故共造成26人遇難。（央視新聞）

山西省一座煤業聯建樓11月16日早上發生火災，目前已造成26人遇難、38人受傷。事故發生後，習近平作出指示，要求全力救治受傷人員，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，儘快查明原因，嚴肅追究責任。

李強亦作出批示，對救援救治和善後工作等作出安排部署。山西省和有關方面要堅決貫徹、逐項落實習近平重要指示精神，按照批示要求。要開展事故調查處理，國務院安全生產委員會掛牌督辦，查清查透事故直接原因、火災發生機理以及事故暴露出的制度和管理漏洞，對相關責任人員依法依規嚴肅處理。