山西永聚煤礦大樓火災26死38傷　所屬東泰集團曾涉瞞報事故輿情

11月16日，山西呂梁市離石區永聚煤業聯建樓清晨起火，截至下午2時44分，現場火勢撲滅，搜救工作基本結束，事故共造成26人遇難。



聯建樓為鋼筋混凝土框架結構建築，總建築面積6920平方米，一層為工人綜合服務區，二層為職工浴室，三層為管理人員辦公區，四層為調度中心。起火點位於二層浴室。

事故中共有64人送院救治，其中26人經搶救無效死亡，38人住院治療，省市醫療專家組對留院治療人員逐一制定救治方案。省政府已成立火災事故調查組，事故調查和遇難者善後工作同步開展。

永聚煤業有限公司成立於2012年，是山西東泰能源集團成員，為呂梁東泰集團下屬民營企業，是一家以從事煤炭開採和洗選業為主的企業，注冊資本3151萬人民幣，核定生產能力150萬噸/年，員工總數837人。

該礦於2020年11月4日批准開工建設，2021年6月1日兼並重組整合項目通過竣工驗收，同年10月12日，山西省應急管理廳批准該礦井為安全生產標準化管理體系二級礦井。

山西呂梁市離石區永聚煤業聯建樓起火，事故共造成26人遇難。（央視新聞）

此前，有網帖反映東泰集團旗下永聚煤業等煤礦瞞報多宗生產安全事故。

今年2月，呂梁市人民政府官網公開信息顯示，因有網絡輿情反映東泰集團所屬煤礦瞞報生產安全事故，呂梁市安全生產委員會辦公室制定了工作方案，重新組建市級核查組，負責核查工作的統籌領導等。

呂梁市安全生產委員會辦公室向離石區政府發出通知稱，經研究決定，嚴格按照省、市專項辦提級辦理要求，對該網絡輿情反映的東泰集團所屬煤礦9條事故線索全部進行提級核查。

工作方案要求的核查重點包括四方面。一是內部核查，根據舉報線索，對時任礦長、安全副礦長、死者所在區（隊）長與班組長、死者工友、人事（勞資或財務）科長等進行談話詢問，了解是否存在舉報反映的生產安全事故。

二是外圍調查，根據死者信息，對死者家屬、接診醫院醫生護士、生前鄰居好友等進行談話，了解死者死亡原因。三是技術偵查，協調死者戶籍所在地公安，查找舉報事故發生時間後的1－2月內，死者家屬銀行賬戶是否存在大額資金轉賬或存儲記錄。四是資料審核，收集離石區核查存檔的相關佐證資料，補充調取相關印證資料，還原事實真相，澄清事情經過，客觀實際完成9條線索的核查上報。

習近平作出重要指示 要求全力救治受傷人員

國家主席習近平對本次火災事故作出重要指示，要求全力救治傷者，做好傷亡人員及家屬善後安撫工作，盡快查明原因，嚴肅追究責任。

習近平強調，各地區和有關部門要深刻吸取此次火災事故教訓，牢固樹立安全發展理念，針對冬季火災事故易發多發等情況，深入排查重點行業領域風險隱患，完善應急預案和防範措施，壓實各方責任，堅決遏制重特大事故發生，切實維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

國務院總理李強作出批示，要求抓緊搜救失聯人員，全力救治傷員，最大程度減少傷亡，妥善做好相關善後工作，同時要盡快查明事故原因，依法依規嚴肅處理。要舉一反三加強消防安全管理，對重點行業領域安全生產風險隱患嚴查密防，堅決防範重特大事故發生。