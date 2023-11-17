休學男大生為洩私憤持刀捅人致1死6傷　逝者丈夫：女兒還在找媽媽

今年4月19日，山東科技大學青島校區北門外東側人行道上發生持刀傷人案件，造成1人死亡6人受傷，當中死者為33歲女子輝輝，其在下班途中遇害。案件將於11月24日在青島市中級人民法院開庭審理，被告付某為山東科技大學休學的學生，有人格障礙，但在本案中具備完全刑事責任能力。而輝輝的丈夫表示，至今未收到被告和涉事單位的道歉，他將向被告人、山東科技大學以及涉事公交公司提起刑事附帶民事訴訟。他又透露，4歲的女兒至今不知道輝輝已離去，還在找媽媽。



案發當日下午5時許，輝輝一如既往，下班後坐巴士回家。然而，當巴士抵達山東科技大學北公交站時，拿著一把雙刃彈簧刀的付某正在捅刺多名正在排隊上車的市民，隨後更衝到車上繼續捅刺車內乘客，現場頓時一片混亂，乘客紛紛逃命。可在逃離過程中，輝輝不慎摔倒在地，兇手隨即從車上跑下來後，用刀對其背部連捅八刀。下午6時，輝輝丈夫葛先生接到民警的電話，得知愛妻被捅傷，可半小時後，當他趕到醫院時，醫生已告知輝輝已經腦死亡，無力回天。當晚12時許，輝輝正式宣告死亡。

「直到今天，每當4歲的女兒問起媽媽，我都告訴她媽媽出差去了很遠的地方」，周四（16日），談起事件，葛先生依然難忍心中的悲傷，自案件發生，他的生活便充斥痛苦、自責、遺憾、內疚和不舍。據介紹，他和輝輝都是來自山東泰安寧陽縣，二人曾當同學多年，愛情早在高中時代就萌芽，此後一同經歷上大學、踏出社會、結婚生子。在旁人眼中，他們就是一對模範夫妻，輝輝遇難後，其熟人便發朋友圈評論道：「這個女的性格特別好，很溫柔，從來不跟別人起沖突，這讓父母孩子多心痛。」

據青島市人民檢察院起訴書顯示，被告付某今年23歲，為山東科技大學2019級學生，經司法精神病醫學鑒定為人格障礙，在本案中具有完全刑事責任能力。起訴書更顯示，付某曾因涉嫌盜竊罪於2021年1月起2次辦理休學。今年年4月3日，付某因涉嫌盜竊罪，被青島市黃島區人民檢察院決定不起訴。後付某要求復學，但校方認為其不符合覆學條件，建議其主動退學。付某對此心生不滿，蓄意報復學校，於是網購雙刃彈簧刀，預謀在學校周邊實施故意殺人行為。青島市檢察院認為，付某為洩私憤，在學校周邊故意殺人，致1人死亡、6人受傷，應當以故意殺人罪追究其刑事責任。

案件將於11月24日在青島市中級人民法院開庭審理。（極目新聞）

葛先生則認為，在事件中，付某、山東科技大學，巴士所屬的公司都應該承擔相應的責任，其已委托律師向三者提起刑事附帶民事訴訟，相信法律會給他一個公道。他又透露，妻子遇難至今，從未收到過付某的家屬、山東科技大學和巴士公司的道歉，「我絕不會原諒付某的行為，希望他得到應有的懲罰」。