安徽村醫與妻鬧交　持刀追刺警員被開槍擊斃　村民：曾遭喪女之痛

10月13日，安徽一名村醫與妻子吵架後，持匕首追刺前來調解的警員，遭警方開槍擊中腹部身亡。

知情村民們評價這名行醫十幾年的村醫，紛紛稱其為人隨和；並透露他年前剛遭遇了喪女之痛，事發時是他剛復工一個月。村民稱，事發後蘇某某妻子因悲傷過度暈倒，被送到當地醫院救治。



據《紅星新聞》報道，死者蘇某某系蔣楊村衛生室醫生，今年50歲出頭，2009年當地衛生室合併後，他一直在蔣楊村衛生室工作至今。

與蘇某某平日要好的知情人表示，蘇某某平時為人不錯，不喝酒平時都很好，「他有這個酗酒的不良嗜好，酒後有時候會發點脾氣，和妻子吵架。 」據介紹，蘇某某小女兒年前因為車禍過世，此後他情緒一直很低落，請了長假。到10月13日事發，蘇某某長假後上班剛一個月。

蘇某某被開槍擊斃後，120急救到場救治無效死亡。（澎湃新聞）

知情人介紹，蘇某某和妻子吵架，妻子報警後，蘇某某和當地派出所民警發生了口角爭執。「當時他拿著水果刀，把自己的頭也劃破了。」蘇某某家對面就是加油站，「後來警方就開槍了，只看到他頭上有血跡，地上有血跡，然後就倒在那個加油站門口。」

事發後，蘇某某妻子哭了很久後暈倒，被送到當地人民醫院住院救治，大女兒則回家料理後事。

幾位受到蘇某某救治的村民都評價其「脾氣好，為人隨和」。一位村民回憶，當天蘇某某與妻子吵架，警方到場勸說無果，現場蘇某某拿著刀，頭上流著血。該村民表示，蘇某某50歲出頭，為人隨和受人尊重，且在村衛生室工作了好幾年，村裏人基本上都認識他。「他有兩個女兒，去年出車禍死了一個。」

另外幾名村民表示，蘇某某行醫數十年，平日脾氣好、待人直爽，不與人起衝突；什麼病都看，如頭痛腦熱感冒。

10月13日晚，安徽宿州市公安局官方公眾號「平安宿州」通報這起開槍警情。表示事發在2023年10月13日11時許，當事人蘇某某（男，52歲）當時情緒激動，取出匕首，揮刺威脅並掙脫其妻子阻攔，自殘割傷額頭，近距離追刺民警。

警方多次口頭警告並一再退避，蘇某某加速刺向民警，警方開槍擊中其腹部。處警人員立即通知120到場，經現場確認蘇某某已死亡。目前，檢察機關已介入調查，相關工作正在進行中。