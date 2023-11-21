中國首張高軌衛星互聯網已初步建成　未來總容量將超過500Gbps

航天科技集團中國衛通已初步建成中國首張高軌衛星互聯網，容量將超過500Gbps。



據《中國航天報》報道，主題為「數字化轉型賦能衛星應用產業」的2023中國衛星應用大會近日在北京召開，根據會上消息，航天科技集團中國衛通已初步建成首張完整覆蓋中國國土全境及「一帶一路」沿線重點區域的高軌衛星互聯網，預計到「十四五」末期，高通量衛星總容量將超過 500Gbps。

此前，中國首顆超百Gbps容量的高通量衛星中星26號於2月23日發射，主要用於為固定終端、車 / 船 / 機載終端提供高速寬帶接入服務。中星26號衛星由航天科技集團五院負責研製，采用自主研發的東方紅四號增強型衛星平台，預計定點於東經125度，配置Ka頻段載荷，主要覆蓋中國全境及周邊區域。

根據通信衛星所處軌道的不同，衛星互聯網可分為高軌和低軌兩類。高軌衛星的軌道距離地面約3.6萬公里，也叫作對地靜止軌道。盡管都在高速運動，但該軌道上的衛星軌道周期和地球自轉周期嚴格一致，相對地面保持「靜止」，其覆蓋的地區也是固定，因此建立通信服務比較容易。利用這個特點，可以通過高軌衛星實現寬帶通信。