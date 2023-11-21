內地暴雪、寒潮、大風預警三連發　東北省份部分地區恐降至-30°C

中央氣象台11月21日6時針對暴雪、寒流黃色預警和大風藍色預警等三警報連發，北方及東北省份部分地區有大到暴雪。最低溫甚至可達到零下30℃，提醒當地民眾注意保暖。



央視報道，中央氣象台預計21日8時至23日8時，內蒙古東部、黑龍江中東部、吉林長白山區等地的部分地區有大到暴雪，局地大暴雪，新增積雪深度局地可達20釐米左右。主要降雪時段為21日夜間至22日。

另，受寒流影響，21日至24日，長江中下游及以北地區氣溫將先後下降6～10℃；寒流影響後，最低氣溫0℃線將位於江蘇、安徽中北部至河南中南部、陝西南部、甘肅東南部等地，內蒙古中東部和黑龍江大部最低氣溫將降至-20℃以下，局部地區可達零下30℃以下。

大風預警上，預計21日8時至22日8時，新疆東部、內蒙古中西部、甘肅河西、青海北部、西藏南部等地部分地區將有5~7級、陣風8級的大風；巴士海峽、南海中東部和西南部海域將有7~8級、陣風9級的大風。

在雨雪部分，21日至23日，內蒙古中東部、東北地區大部將有雨雪天氣。其中，吉林中部、黑龍江東南部等局地有凍雨。

中央氣象局此前表示，一次中等強度「厄爾尼諾事件」（台灣稱「聖嬰現象」）已經形成，預計將持續到明年春季，複合型氣象災害風險或加大。2023年極有可能打破2016年最暖年紀錄，成為1850年以來最暖的年份。