台灣大選｜賴清德蕭美琴遭央視痛批：台獨瘋子、唯美主子馬首是瞻

​​民進黨總統參選人賴清德，周一（20日）正式宣布，邀請台灣駐美代表蕭美琴成為他參選2024台灣總統大選的搭檔。

對此，大陸官媒央視旗下媒體「看台海」發表評論指，賴蕭一個是政治利益至上的「台獨」瘋子、「台獨」騙子，一個是唯美主子馬首是瞻的「台獨」分子，他們湊成「雙獨組合」只會將台灣推向災難深淵。



民進黨總統參選人賴清德（左）11月20日下午偕副手蕭美琴（右）出面宣布「賴蕭配」登場。（直播影片截圖）

評論表示，賴蕭組合可謂「最危險組合」，賴清德自詡「台獨工作者」，為追逐政治私利，多年來不遺余力鼓吹「台獨」謬論，在島內大打「抗中保台」牌，「今年還不顧島內民意反對執意竄美，為向美國主子表忠心不惜破壞台海地區和平穩定。」

評論指出，另一「獨」蕭美琴兩次被大陸點名，在擔任台駐美代表期間，上躥下跳勾連美政客竄台，在「萊豬」入島、向美軍購等問題上處處傳遞美方「立場和想法」，將島內民眾健康福祉棄如敝屣，「島內網友痛批其為『美國利益代言人』、『助美代表』。」

賴清德（右）在其Facebook放上與蕭美琴（左）在華府的合影，並讚許蕭「絕對是現今台灣外交工作中的佼佼者，更是我們國家不可多得的外交人才」。（Facebook@賴清德）

評論稱，賴蕭狼狽為奸，對台危害極大，所產生的代價都要由島內民眾承擔。「台獨」意味戰爭，賴蕭「雙獨組合」將加劇兩岸緊張沖突，進一步把台灣推向兵兇戰危的險境，葬送島內2300萬民眾和平安定生活；「台獨」甘當棋子，賴蕭「獨上加獨」只會讓台灣一步步淪為美國榨取價值的「剝削地」和劣質產品傾銷地，成為予取予求的「提款機」、「輸血包」，必將嚴重損害島內同胞利益福祉。

評論強調，台灣的前途在於國家統一，台灣同胞的福祉系於民族復興。「民進黨推出賴清德、蕭美琴『雙獨組合』，逆勢而動，阻礙祖國統一進程，危及台灣前途命運，損害台灣老百姓利益福祉，注定自掘墳墓，被萬眾唾棄。」