賴清德宣布：台灣駐美代表蕭美琴為競選副手｜2024台灣大選

民進黨總統參選人賴清德今日（20日）下午在記者會上正式宣布，邀請台灣駐美代表蕭美琴成為他參選2024台灣總統大選的搭檔。



民進黨總統參選人賴清德宣布副手搭擋為台灣駐美代表蕭美琴。（賴清德FB）

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賴清德表示，這是一個關鍵的時刻，國際情勢和地緣政治複雜變化，在這種狀況下，全世界都在關注台灣這場選舉，全世界都想要知道，台灣人民在這場選舉當中，是信賴台灣，讓台灣在民主的道路上持續壯大前進，還是選擇依賴中國，走親中的路線，把台灣再次鎖進中國。

賴清德說：「台灣禁不起紛亂，台灣也沒有辦法試驗，此時此刻，需要一個穩健、有歷練的掌舵者，在變局中掌握契機，持續堅持民主、和平、繁榮的道路」。

蕭美琴則表示，過去這幾年，她在美國上架台灣，這是蔡英文賦予她的任務，也是她認為自己的最佳戰鬥位置。三年四個月的日子中，她堅守立場，將台美關係最大化，也讓理念相近國家支持台灣的國際參與。

蕭美琴又表示，在俄烏戰爭後，台海局勢再次引起國際關注，儘管全世界都希望維持現狀，但現狀正遭到對岸改變，這陣子相信大家都深有所感，也非常焦慮，台灣能不能守住民主價值，不僅對台灣，對全世界來說，都有深遠影響，這些情勢變化也讓她知道，她已經沒有迴避空間。

台灣駐美代表蕭美琴。（Facebook@蕭美琴 Bi-khim Hsiao）

遭陸兩次點名制裁 被指為「台獨頑固分子」

蕭美琴為首名被大陸兩次點名制裁的「台獨」頑固分子。去年8月，時任美國眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）訪台後，大陸宣布的7名「台獨」頑固份子制裁清單中就已包括蕭美琴。

今年4月，台灣的總統蔡英文與美國會時任眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤，國台辦其後又宣布對蕭美琴實施制裁，指蕭美琴挾洋自重，「倚美謀獨」，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀「獨」本性。國台辦宣布嚴禁蕭及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮在11月15日回應蕭美琴成為賴清德副手的傳言時表示，若傳言屬實，賴清德配蕭美琴將湊成「雙獨組合」、「獨上加獨」。

朱鳳蓮表示，賴清德、蕭美琴湊成「雙獨組合」、「獨上加獨」，對台海形勢意味着甚麼，對台灣老百姓的身家性命意味着甚麼，對台灣的前途命運意味着甚麼，「我想每一位台灣同胞都很清楚」。