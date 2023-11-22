俄羅斯躍升中國汽車出口最大市場　國產車今年對俄出口量暴增489%

乘用車市場訊息聯席會（乘聯會）秘書長崔東樹公眾號21日發文指出，今年10月中國汽車出口52.6萬台，增速47%，1月至10月中國汽車出口424萬台，出口增速58%；單一市場中，國產車對俄羅斯的出口增量最大，今年前10月，中國對俄羅斯汽車出口73.6萬台，同比增長489%，成為增速最為強勁的市場。



綜合《快科技》、智通財經等內媒11月21日報道，自2021年以來，隨着世界新冠疫情的爆發，中國汽車產業鏈的韌性較強的優勢充分體現，中國汽車出口市場近三年表現超強增長。

崔東樹表示，2021年的出口市場銷量219萬台，同比增長102%。2022年的汽車出口市場銷量340萬台，同比增長55%。2023年10月中國汽車實現出口52.6萬台，出口增速47%的持續強增長。

時至2023年1月至10月，中國汽車出口表現實現424萬台數量，出口增速達58%強增長。2023年汽車出口均價2.0萬美元，同比2022年的1.8萬美元，均價小幅提升。

中國車企國際競爭力已大幅提升。圖為2018上海浦東國際汽車展覽會，吉利博瑞GE汽車。（VCG）

崔東樹指出，2021年至2022年初，隨着中國汽車性價比的提升和汽車獨資企業的出口，中國汽車出口歐洲發達國家市場取得巨大突破。「新能源車是中國汽車出口高質量增長的核心增長點，改變了依賴亞洲和非洲等部分窮國和不規範國家的汽車出口被動局面。」

數據顯示，2023年中國車企整車出口對象國，主要是俄羅斯、墨西哥、澳洲、英國等市場，俄羅斯出口貢獻巨大。10月智利、比利時、阿聯酋、沙特等市場下降較大；中亞和俄羅斯市場都表現相對較強，甚至俄羅斯市場也成爲增量的核心市場。

進一步對俄羅斯出口變化進行分析，可見2022年全年中國對俄羅斯出口16萬台，統計今年1月至10月，中國對俄羅斯汽車出口已73.6萬台，同比增長489%。10月中國對俄羅斯出口9.7萬台車，同比增長425%。俄羅斯躍升中國汽車出口第一大市場，這是時隔15年後中國汽車再一次的出口鉅變，當年中國自主品牌進軍俄羅斯的市場表現很好，但隨着俄羅斯對中國汽車鉅額加徵關稅政策，中國汽車過往幾乎退出俄羅斯。

《快科技》報道指出，由於西方的福士汽車、福特、雪鐵龍、豐田等汽車品牌，相繼推出俄羅斯市場，這部分的車市需求，被中國車企迅速承接，使得中國汽車品牌在俄羅斯的陣營不斷擴大。

報道引述汽車行業分析機構Autostat此前公佈的資料顯示，今年9月份，俄羅斯汽車市場銷售份額的前十名中，除了第一名的俄羅斯伏爾加的拉達外，另外七款汽車全部由來自中國的長城哈弗、奇瑞和吉利等品牌生產。