新能源車大舉下鄉 三四線城市購車市場火爆
今年十一國慶假期，內地車市逐步升溫，尤其是在三四線城市等下沉市場，大部分地區都開展了限時促銷活動，張家口、臨沂、樂清等地購車熱潮顯現，一些地區還透過推動汽車下鄉來帶動汽車消費，有分析指，新能源汽車和豪華汽車正在逐步滲透，企圖加快在二線和低線城市的市場份額擴張，樂觀經濟型電動汽車將迎來新的增長機會。
綜合內媒《華夏時報》、新浪財經報道，為回應商務部2023消費提振年的主題活動要求，內地多省多市在十一假期舉辦了多場小型車展，遍及河北、江蘇與浙江等地。
以河北張家口為例，10月1日至3日，市電台聯合幾十個汽車品牌、幾百款車型舉辦小型車展，涵蓋自主品牌、合資品牌、新能源品牌、豪華品牌的主流和熱銷車型，充分發揮地方、企業、行業協會作用，企圖打通全鏈條、貫通全管道、聯通線上線下，促進汽車消費。
在浙江省樂清市，一位新能源汽車銷售人員對記者表示，「假期期間我們也參與了一場小型車展，看車的人多了很多，預定的客戶也不少，快趕上平時一個月的量了」，消費者也感受到「現在電動車的種類越來越多了，幾乎每個品牌都有了」。
根據採訪實錄，消費者在各地展會現場活動期間下訂車輛，不僅可以享受到近期最低折扣，還能獲得各種禮包以及參與抽獎，除了促銷活動，在三四線城市的4S店以及汽車城內，也有不少消費者前往看車試駕。
比如位於山東龍口汽車城的比亞迪4S店銷售人員稱，「十一期間客流量明顯增加，店內也有針對假日的活動，整體優惠幅度較大，並且還贈送腳墊車膜等」。
值得一提的是，鑑於十一期間消費升級明顯，江浙等地三四線城市的寶馬、奧迪、賓士等豪華車店內客流量也較大，即便是在午飯時間也有不少消費者前來諮詢。江蘇昆山一家賓士4S店的銷售顧問表示，最近進店量大幅增加，除了選購車輛的，也有部分是來置換的，可以感受到有消費升級的趨勢。
對此，汽車分析師王坤表示，「十一假期由於政策和車企的推動，汽車市場活力逐步提升，尤其是在三四線等下沉市場，目前新能源汽車和豪華汽車正在逐步滲透，勢必會給企業帶來較大的增量。」
事實上，汽車市場的火熱不僅體現在三四線城市，一些地區還在透過推動汽車下鄉來帶動汽車消費。山東省臨沂市在假期期間舉行了小型車展，共展出30多個新能源汽車品牌，近300款車型，涵蓋所有汽車下鄉車型，並配套動力電池、充電樁等產品，同步在臨沂三區九縣設立分會場，市縣聯動，加快新能源汽車產品向縣鄉村市場下沉。
此外，山東淄博也在日前舉行了2023山東新能源汽車百場下鄉活動啟動儀式，透過發放新能源汽車消費券，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持舉措，積極協調車企出台購車優惠措施。
「為了方便鄉鎮居民瞭解新能源汽車，我們也在商場裡設立了銷售網站，鄉鎮居民可以前來諮詢新能源汽車下鄉的優惠。」銷售人員表示。
在車企方面，包括比亞迪、長城汽車、奇瑞汽車、東風汽車等廠商也在積極回應新能源汽車下鄉要求，根據農村使用者需求量身定制方案。
其中，比亞迪推出了熱門車型唐DMI、宋PLUS、海豚、海豹、驅逐艦05。五菱汽車推出了一款輕卡，六款小微型車，包括繽果、悅也以及連續穩居月度暢銷車型排行榜前10的MNIEV。
東風集團也針對農村地區消費者特點，推出8款新能源車型參加本次活動。「支持新能源下鄉的政策措施，有力助推汽車產業轉型升級。」東風汽車集團副總經理尤崢表示，經濟型電動汽車將迎來新的增長機會。
在滿足鄉鎮居民購車需求的同時，車企也在加緊佈局銷售網站和基礎設施。目前五菱汽車已經建設銷售網站3000多家，縣級覆蓋率達到79%；哪吒汽車也推出了「直營、聯營、加盟」多種經營模式，計劃達到「一縣一店」。
小鵬汽車也在近日開始針對4S店進行招募，小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬表示：「在銷售網路進行大刀闊斧的優勝劣汰，並用更快的速度引進優秀的經銷商夥伴，加快在二線和低線城市的市場份額擴張。」蔚來方面也表示，蔚來的換電站也在向三四線城市滲透，會進一步加速管道下沉。