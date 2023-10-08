新能源車大舉下鄉　三四線城市購車市場火爆

今年十一國慶假期，內地車市逐步升溫，尤其是在三四線城市等下沉市場，大部分地區都開展了限時促銷活動，張家口、臨沂、樂清等地購車熱潮顯現，一些地區還透過推動汽車下鄉來帶動汽車消費，有分析指，新能源汽車和豪華汽車正在逐步滲透，企圖加快在二線和低線城市的市場份額擴張，樂觀經濟型電動汽車將迎來新的增長機會。



綜合內媒《華夏時報》、新浪財經報道，為回應商務部2023消費提振年的主題活動要求，內地多省多市在十一假期舉辦了多場小型車展，遍及河北、江蘇與浙江等地。

以河北張家口為例，10月1日至3日，市電台聯合幾十個汽車品牌、幾百款車型舉辦小型車展，涵蓋自主品牌、合資品牌、新能源品牌、豪華品牌的主流和熱銷車型，充分發揮地方、企業、行業協會作用，企圖打通全鏈條、貫通全管道、聯通線上線下，促進汽車消費。

上海國際客車展上展出的新能源車輛。（視覺中國）

在浙江省樂清市，一位新能源汽車銷售人員對記者表示，「假期期間我們也參與了一場小型車展，看車的人多了很多，預定的客戶也不少，快趕上平時一個月的量了」，消費者也感受到「現在電動車的種類越來越多了，幾乎每個品牌都有了」。

根據採訪實錄，消費者在各地展會現場活動期間下訂車輛，不僅可以享受到近期最低折扣，還能獲得各種禮包以及參與抽獎，除了促銷活動，在三四線城市的4S店以及汽車城內，也有不少消費者前往看車試駕。

比如位於山東龍口汽車城的比亞迪4S店銷售人員稱，「十一期間客流量明顯增加，店內也有針對假日的活動，整體優惠幅度較大，並且還贈送腳墊車膜等」。

中國汽車出口大幅成長，主要受惠於新能源汽車。（資料照片）

值得一提的是，鑑於十一期間消費升級明顯，江浙等地三四線城市的寶馬、奧迪、賓士等豪華車店內客流量也較大，即便是在午飯時間也有不少消費者前來諮詢。江蘇昆山一家賓士4S店的銷售顧問表示，最近進店量大幅增加，除了選購車輛的，也有部分是來置換的，可以感受到有消費升級的趨勢。

對此，汽車分析師王坤表示，「十一假期由於政策和車企的推動，汽車市場活力逐步提升，尤其是在三四線等下沉市場，目前新能源汽車和豪華汽車正在逐步滲透，勢必會給企業帶來較大的增量。」

事實上，汽車市場的火熱不僅體現在三四線城市，一些地區還在透過推動汽車下鄉來帶動汽車消費。山東省臨沂市在假期期間舉行了小型車展，共展出30多個新能源汽車品牌，近300款車型，涵蓋所有汽車下鄉車型，並配套動力電池、充電樁等產品，同步在臨沂三區九縣設立分會場，市縣聯動，加快新能源汽車產品向縣鄉村市場下沉。

此外，山東淄博也在日前舉行了2023山東新能源汽車百場下鄉活動啟動儀式，透過發放新能源汽車消費券，鼓勵金融機構出台汽車信貸金融支持舉措，積極協調車企出台購車優惠措施。

「為了方便鄉鎮居民瞭解新能源汽車，我們也在商場裡設立了銷售網站，鄉鎮居民可以前來諮詢新能源汽車下鄉的優惠。」銷售人員表示。

當前中國汽車產業需要推進供給側結構性改革和推動產業的轉型升級。不符合市場發展要求的汽車企業將面臨淘汰。（視覺中國）

在車企方面，包括比亞迪、長城汽車、奇瑞汽車、東風汽車等廠商也在積極回應新能源汽車下鄉要求，根據農村使用者需求量身定制方案。

其中，比亞迪推出了熱門車型唐DMI、宋PLUS、海豚、海豹、驅逐艦05。五菱汽車推出了一款輕卡，六款小微型車，包括繽果、悅也以及連續穩居月度暢銷車型排行榜前10的MNIEV。

東風集團也針對農村地區消費者特點，推出8款新能源車型參加本次活動。「支持新能源下鄉的政策措施，有力助推汽車產業轉型升級。」東風汽車集團副總經理尤崢表示，經濟型電動汽車將迎來新的增長機會。

在滿足鄉鎮居民購車需求的同時，車企也在加緊佈局銷售網站和基礎設施。目前五菱汽車已經建設銷售網站3000多家，縣級覆蓋率達到79%；哪吒汽車也推出了「直營、聯營、加盟」多種經營模式，計劃達到「一縣一店」。

小鵬汽車也在近日開始針對4S店進行招募，小鵬汽車董事長兼首席執行官何小鵬表示：「在銷售網路進行大刀闊斧的優勝劣汰，並用更快的速度引進優秀的經銷商夥伴，加快在二線和低線城市的市場份額擴張。」蔚來方面也表示，蔚來的換電站也在向三四線城市滲透，會進一步加速管道下沉。