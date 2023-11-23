以巴衝突｜中國留學生塗鴉｢反猶｣標語　遭法國警方拘押或強制遣返

一名旅法中國留學生，近日因在牆上塗上呼籲「停止對巴勒斯坦人的種族滅絕」「反對猶太復國主義」的標語，被法國警方拘押，有可能被強制遣返。



中國駐法國大使館表示，已及時向該學生提供領事協助，並讚成本案主審法官不予立案的決定和當事人律師、學校的意見，即該學生僅僅是譴責以色列政府的政策，對公共秩序絕對不構成威脅，警方不應過度執法。中方將持續關注案件進展，全力維護中國公民合法權益。

中國駐法國大使館發言人稱，中方對本輪巴勒斯坦及以色列衝突的立場，一是衝突各方要立即停火止戰，停止一切針對平民的暴力和襲擊，釋放被扣押平民，避免更為嚴重的生靈塗炭。

二是要保障人道主義救援通道安全暢通，向加沙民眾提供更多人道主義援助，停止強制遷移、斷水斷電斷油等針對加沙民眾的集體懲罰。三是國際社會要拿出實際舉措，防止衝突擴大、影響整個中東地區穩定。各方應該將聯合國大會和安理會有關決議要求落到實處。

發言人續稱，中方認為巴勒斯坦及以色列局勢發展至今，根本原因是巴勒斯坦人民的建國權、生存權、回歸權長期遭到漠視。解決衝突循環往復的根本出路是落實「兩國方案」，恢復巴勒斯坦民族合法權利，建立獨立的巴勒斯坦國。不公正解決巴勒斯坦問題，中東就沒有持久的和平穩定。

中方呼籲盡快召開更具權威性的國際和會，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題早日得到全面、公正、持久解決。