從新疆到加沙　誰在製造種族滅絕「雜音與噪音」？誰在掩耳盜鈴？

講述維吾爾人處境的紀錄片《雜音和噪音》（All Static & Noise）11月初在美國華盛頓舉行北美首映。公開資料顯示，這部紀錄片歷時五年製作，在七個國家進行拍攝，記錄了主角菊爾·伊力哈木（Jewher Ilham）爭取父親伊力哈木·土赫提（Ilham Tohti）的獲釋奔走，以及多位維吾爾人逃離中國，講述自身或家人被拘禁的經歷。該紀錄片導演大衛·諾瓦克（David Novak）是猶太裔美國人，二戰期間他的家族經歷了發生在歐洲的大屠殺，家譜中一半以上因為集中營和強迫勞動而被切斷。他認為今天的維吾爾人與當年的猶太人際遇類似，故而想通過該片提醒世界不能讓這樣的事情再次發生。

就在該紀錄片首映前一個月，以巴因哈巴斯由加沙地帶向以色列發射數百枚火箭彈而引發新一輪衝突，截止當地時間14日晚，本輪衝突已造成以巴雙方超12700人死亡，僅加沙地帶死亡人數就達到11320人。雖然目前雙方達成為期四天的停火協議，以分階段釋放人質，但短暫的停火之後依然是硝煙瀰漫的戰火。以色列總理內塔尼亞胡在全體內閣會議上即強調，戰事之後將會繼續，直至以色列達成目標。

以巴衝突。（Reuters）

從新疆到加沙，人們不禁要問：面對從恐怖襲擊的陰霾中走向穩定的新疆，究竟誰在製造種族滅絕的「雜音與噪音」？面對人道主義災難愈演愈烈的加沙，又是誰在掩耳盜鈴？

受三股勢力影響，2009年「七·五」事件之後，新疆頻繁發生暴恐襲擊。據不完全統計，十八大之後的2013年至2016年，每年都有暴恐事件發生，其中2013年5起，2014年8起，2015年1起，2016年1起。2013年10月28日，北京天安門發生吉普車衝撞金水橋恐怖襲擊案，震驚各方。2014年習近平上任後首次考察新疆，其離開次日烏魯木齊火車南站便發生暴力恐怖襲擊事件。

為應對愈發頻繁的暴恐襲擊，北京加大針對新疆的維穩力度，除反恐專項行動外，亦在2016年推出了「教培中心」，以期從頭腦和思想源頭上撥亂反正。但為解決新疆暴恐問題設置的「教培中心」卻被一再妖魔化為「集中營」，約佔中國陸地面積六分之一的新疆成了西方媒體端口的「露天監獄」，生活在這裏的兩千多萬人正在被大規模拘禁和強迫勞動，其中新疆維族婦女還在遭受強制節育絕育，有關種族滅絕的指控更是瀰漫於西方政客之口，頻繁成為國際媒體的頭條。還有一些歐美院校，煞有介事舉辦「新疆種族滅絕大規模研討會」，學者、法律人、政治人物和人權團體悉數出席，齊聲指控中國對新疆的種族滅絕，全然不顧新疆從暴恐不斷到今日穩定發展的切實變化。

近年來，外媒一直指控中國在新疆設立「再教育營」侵犯維吾爾族人權。（資料圖片）

到了這次以巴衝突，面對加沙這座實實在在的「露天監獄」，以及生活在這裏的人遭受的「種族滅絕」，聯合國（UN）和世界衛生組織（WHO）所形容的「死亡區」，西方政客和媒體卻變得異常謹慎。10月17日，加沙一家醫院被炸，事發時院內有數百名傷者，以及大批到醫院避難的民眾。還有另一家加沙醫院內，早產嬰兒被裹在鋁箔中，放在熱水旁維持生命。巴勒斯坦囚犯事務委員會（Commission for Prisoners' Affairs）主席Qadura Fares表示，逾7,800 名巴勒斯坦人在以色列被監禁，當中約有 85名婦女和350名未成年人，大多數人是在沒有控罪的情況下被拘留。

放在更長曆史脈絡裏，今天巴勒斯坦人所尋求的，正是西方政客和媒體在面對新疆問題時反覆說的「人權」，也即最基本的生存權利。難怪有美國學者在聯合國總部外痛批美國對停火投反對票所說的，「不要讓任何人告訴你，因為你愛巴勒斯坦人民，愛巴勒斯坦孩子，你就是在恨別人，我們不恨猶太兄弟，我們不討厭猶太姐妹，我們厭惡憎恨的是以色列的佔領，我們厭惡憎恨對加沙的惡毒圍攻，在這種令人震驚的暴行面前，我們能做的至少還有停火，而華盛頓的這幫懦夫們，連人道主義的停火都還要進行商議，請不要再自我麻痹了，清醒一點。美帝國竟然有膽在這座大樓裏，對人道主義停火投反對票，我們親愛的巴勒斯坦兄弟姐妹在遭受轟炸，我們算什麼國家？我們成什麼人了？」

不知道《雜音與噪音》的導演大衛·諾瓦克，看到加沙正在發生的種族滅絕，會作何感想？