廣東人大常委會原副主任李春生涉受賄近8千萬　當庭認罪

央視報道，湖南省郴州市中級法院23日（周四）一審公開開庭審理了廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生受賄一案。李春生被指控受賄折合人民幣共計7940萬餘元，李春生當庭表示認罪悔罪。法庭宣佈休庭，擇期宣判。



廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生。（網絡圖片）

郴州市檢察院指控：2001年下半年至2022年5月，李春生利用擔任河南省新縣縣長、縣委書記，公安部政治部副主任、人事訓練局局長，廣東省副省長、省公安廳廳長，廣東省人大常委會黨組副書記、副主任等職務便利以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、項目推進、工程承攬、職務晉升等事項上提供幫助，非法收受他人給予的財物，折合人民幣共計7940萬餘元。檢察機關提請以受賄罪追究李春生的刑事責任。

官方早前通報指，李春生喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；安排他人支付應當由個人支付的費用，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。