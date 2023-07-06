涉嫌受賄　廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生被逮捕

據最高人民檢察院周四（6日）消息，廣東省人大常委會原黨組副書記、副主任李春生被決定逮捕。



獲指，李春生涉嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴。日前，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對李春生作出逮捕決定。該案正在進一步辦理中。

公開資料顯示，李春生1961年3月生，河南鄭州人，1984年12月加入中國共產黨，1983年8月參加工作，河南大學歷史專業畢業，大學學歷，曾在河南省、公安部工作，2013年任廣東省副省長、省公安廳廳長，2021年1月任省人大常委會副主任。2022年12月，李春生主動投案，今年6月底被開除黨籍、公職。

當局指，經查，李春生喪失理想信念，背棄初心使命，違反中央八項規定精神，違規收受禮品、禮金，違規組織公款吃喝，接受私營企業主為其提供的私人會所，接受可能影響公正執行公務的宴請和旅遊；違反組織原則，利用職權在幹部人事工作中為他人謀取利益，在組織函詢時不如實說明問題，隱瞞不報個人有關事項；安排他人支付應當由個人支付的費用，搞權色交易；違規干預和插手司法、執法和市場經濟活動；利用職務便利為他人在企業經營、項目推進、工程承攬等方面謀利，並非法收受巨額財物。