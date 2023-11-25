維權律師許志永、丁家喜涉顛覆國家政權案　二審駁回上訴

4月，內地知名維權人士許志永、丁家喜顛覆國家政權罪成，一審分別被判14年、12年。周五（24日），山東臨沭縣人民法院二審宣判，駁回兩人上訴，維持原判。



據維權網消息，許志永、丁家喜提出上訴，由山東省高級人民法院二審，但周五上午卻在山東臨沭縣人民法院第三審判庭直接宣判，兩人上訴遭駁回。許志永須服刑至2034年2月，丁家喜則須服刑至2032年3月21日。報道指，當法官宣讀裁定書時，許志永直斥「荒謬」。

據自由亞洲電台報道，丁家喜妻子羅勝春表示，自己雖然已有心理準備二審結果無異，但過程存在很多問題，包括未按要求在山東最高人民法院作二審宣判；法院外嚴密把守，一度不讓律師進入法庭，以及不讓代表律師公布兩人的判決書內容等。對此，她批評當局「耍流氓無底線」。

許志永（左）、丁家喜（右）顛覆國家政權罪成。（資料圖片）

2019年12月，許志永、丁家喜與一批維權律師和異見人士出席在廈門的公民聚會，討論時政和中國未來，事後山東警方成立專案組，進行跨省拘捕行動，並以涉嫌煽動顛覆國家政權（後改為顛覆國家政權）和尋釁滋事，帶走多名與會者。

50歲的許志永曾任教北京郵電大學，創辦公益性民間組織「陽光憲政社會科學研究中心」（後改名北京公盟諮詢有限責任公司）關注打工子弟學校的生存和法律保障，為新公民運動倡導者。55歲的丁家喜為新公民運動的主要組織者之一。

2014年1月，許志永因「聚眾擾亂公共場所秩序罪」遭判處4年徒刑。2014年4月，丁家喜因「聚眾擾亂公共場所秩序罪」遭判處3年6個月徒刑。