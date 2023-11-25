解放軍潛艇「泵推」技術升級　靜音穿航將顛覆美軍制霸優勢

解放軍的潛艇技術取得了突破性進展，《華爾街日報》報道，解放軍潛艇發展技術進展神速，在潛艇技術上，美軍全面碾壓解放軍的時代已經終結。



相關報道今次特別關注解放軍核潛艇的「泵推」技術，認為中國核潛艇已經實現「無聲化」，解放軍的水下核潛艇未來將以一種靜音模式穿航，今後美軍再想偵察到解放軍的核潛艇，恐怕將非常困難。



報道引述美國一名前潛艦軍官說法，稱在潛艦技術上，美國的優勢正在縮小，現在美國比以往任何時候都更需要潛艦部隊，但造船業實力的差距或許意味著到 2035 年，解放軍的核潛艦數量比美國多得多。

報道指稱，在過去幾十年中，美軍很少會關注到解放軍水下潛艇的威脅，因為相比美國，解放軍的潛艇技術起步晚、技術較為落後，尤其是潛艇在水下行進的過程中噪音非常大，美軍可以很輕鬆地發現它們的蹤跡；而美軍的潛艇得益於過去數十年的積累，在水下行進的過程中，有著極強的靜音下效果，不易被發現。「在美國人看來，解放軍的導彈才是致命威脅。」

然而，《華爾街日報》分析道，「泵推」技術是美軍最新型核潛艇上所使用的降噪技術，現在這項技術突然出現在解放軍水下核潛艇上，很令人吃驚。它意味著解放軍在水下潛艇「靜音」方面已經取得了突破性進展，現在已經開始正式在潛艇服役。

解放軍核潛艦的無軸泵推讓潛艇靜音效果極強。​​（微博＠憑海觀島）

以「泵推技術」為基礎的「泵噴推進器」，並非依靠傳統的內燃機拉動轉動軸以帶動潛艇的行進，而是依靠磁力驅動讓螺旋槳轉，這就少了一個傳動軸，當然潛艇在行進的過程中也會安靜很多。所以「泵推」技術有時也會被稱為「無軸泵推」。

除了靜音效果外，「泵推」技術還會為潛艇帶來兩個非常大的優勢：由於「泵推」技術帶動螺旋槳的葉片角度有所調整，潛艇在行進的過程中的航速會有非常大的提高。此外「泵推」技術的出現也節省了以往傳動軸、內燃機所佔用的空間，如此一來，潛艇內部空間會得到很大的節省、釋放，這意味著潛艇可以攜帶更多的潛射導彈，從而給敵方帶來更大威脅。

報道援引美國海軍戰爭學院人員也說法，指除了噪音問題外，解放軍的潛艦技術在其他方面並不遜於美國，甚至可能在一些未來潛力巨大的領域已經處於領先地位，例如人工智能應用、態勢感知的數據開發，以及為潛艦指揮官的戰術決策提供人工智能支援等。

解放軍核潛艦。（微博＠憑海觀島）

報道分析，「泵推」技術所帶來的靜音效果，它會真正讓解放軍的水下潛艇成為「大洋黑洞」，解放軍的新型潛艦會讓「區域拒止」體系更加穩固，也進一步推升美軍涉台的成本：以往都是美軍設想利用自己的核潛艇鎖定解放軍軍艦，而解放軍「泵推」型核潛艇推出後，角色顛倒。目前是美國的水面艦隊和水底潛艦會在台海面臨非常大的威脅。

美國前海軍軍官塞德勒（（Brent

Sadler））表示，解放軍的新型核潛艇未來很有可能會被派往台灣島東部海域獵殺美軍的軍艦。它們有著強烈的靜音效果，通過巴士海峽時，沒有人知道解放軍潛艇在水下行進，即使當它們達到菲律賓海後，美軍可能也不會知道它們的存在。

最後，《華爾街日報》報道並稱，考慮到美軍潛艇新舊交替，到了 2049 年，美國所擁有的潛水艇不過才 66 艘，而解放軍潛艇年產量將是美國目前年產量的 3 倍，預計到 2035 年，其數量很有可能會達到 80 艘，到時美軍的潛水艇恐怕更無優勢可言。