解放軍聯合戰備警巡成形　台學者：將常態擴及台灣西南與東北區域

國防部16日表示，山東艦編隊赴相關海域進行訓練，是根據年度訓練計劃所做的例行安排，符合國際法和國際實踐，「中國軍隊將常態組織類似演訓活動」。台灣軍事學者分析，解放軍於台海周邊的「聯合戰備警巡」已經成形，並有擴及到台灣西南部與東北部區域的跡象，未來可能以演轉戰成為有限封鎖作戰，逐步施壓，迫台灣接受政治談判。



台灣陸委會「大陸與兩岸情勢簡報」發表刊文，由國防大學國際與國防事務學院戰略研究所副教授兼所長郁瑞麟執筆，內文稱解放軍近期在台海的演訓活動，跨越海峽中線，由多個方位試圖侵入台灣周邊24浬限制水域已成常態，並在台海周邊執法強化管轄權，藉危險逼近的方式迫他國船艦遠離，維護其一中論述，這類活動目前有擴及到台灣西南部與東北部區域的跡象。

郁瑞麟指出，解放軍近期在台海周邊的幾次大型演訓分別為：去年8月「圍台軍演」、今年4月「聯合利劍」演習、8月「海空聯合戰備警巡」、9月創單日上百架次與20多艘軍艦的「海空聯合抗擊外軍」演訓。

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郁瑞麟分析，這4次的演習皆與其所宣稱的「圍島鎖台」目的具有明顯相關性，可視為解放軍利用灰色地帶進行軍事威懾行動，同時也進行有限封鎖，或稱為隔離作戰的實戰化演練。

刊文指出，解放軍現已將此類操演定名為「聯合戰備警巡」，並視為常態化演練，未來可能配合海上執法單位於台海周邊，隨著政治的需要以決定操演範圍與時間，甚至可能以演轉戰成為有限封鎖作戰，逐步施壓，迫使台灣接受政治談判。

2023年8月19日，中國人民解放軍東部戰區位台島周邊組織海空聯合戰備警巡，舉行海空等兵力聯合演訓，重點演練艦機協同、奪取制權、搜潛反潛等科目，檢驗戰區部隊聯合作戰實戰能力。（微博@央廣軍事）

郁瑞麟指出，去年解放軍公開否認海峽中線後，其兵力不斷的跨越海峽中線並於多個方位試圖侵入台灣周邊24浬限制水域（鄰接區），成為一種「新常態」。台灣軍機艦為阻擋其進入，會嘗試以各種方式要求其轉向飛離或駛離24浬海空域，故雙方軍機艦常會接近到具有飛安、航安顧慮的距離。

類似事況亦如今年6月美軍導彈驅逐艦「鍾雲號」與加拿大皇家海軍巡防艦「蒙特婁號」穿越台灣海峽時，解放軍導彈驅逐艦「蘇州號」在距離150碼（約137公尺）處橫切美艦船頭，造成航安顧慮。

2023年10月26日，美國印太司令部公佈影片，指控解放軍在南海上空一路進逼至不到約3米近距離攔截，威脅美軍B-52同溫層堡壘轟炸機（B-52 bomber）的安全。（YouTube截圖 / @The War Zone）

稍晚，今年10月媒體報道解放軍軍艦與日本軍艦於台灣東北部海域對峙。美國國防部10月也公布一系列畫面，指解放軍機近年來在東海與南海上空的脅迫與危險行為急遽增加，過去2年共進行近200次攔截。「危險行徑包括投放干擾絲、發射照明彈，或快速逼近美機，這類脅迫性行為恐導致擦槍走火，或引發不必要的飛航意外。」

郁瑞麟認為，即使他國軍機艦未進入其領空、領海，解放軍也會將此類抵近偵察活動視為對中國的不友善行為，並藉著危險逼近的方式迫其遠離。這類活動目前有擴及到台灣西南部與東北部區域的跡象，顯示北京欲藉此類活動強化台灣是中國的一部分的「一中」論述，並讓外國軍機艦遠離中國包括台灣在內的海空域範圍。