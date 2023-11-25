毛岸英因「做蛋炒飯生火引敵機」而死？官方機構：最為惡毒的謠言

前中共最高領導人毛澤東的長子毛岸英於朝鮮戰爭（韓戰）期間喪生，今日（25日）為其喪生73周年，具官方性質的中國歷史研究院特意發布短片，指毛岸英之死是因他「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法，是「最為惡毒的謠言」。



1950年11月25日，年僅28歲的毛岸英在北韓平安北道大榆洞的共軍指揮部遭聯軍空襲喪生，此後，坊間就聯軍及美軍方面如何得知毛岸英的位置從而一舉空襲，曾流傳出許多說法，至今未息。

毛岸英於北韓作戰期間喪生。圖為毛岸英與劉思齊結婚合影。（資料圖片）

今日，中國歷史研究院發布全長4分29秒、題為「毛岸英烈士逝世73週年，還毛岸英烈士清白」的短片，旁白稱：「民族大義前，硝煙戰火中，毛岸英毅然奔赴朝鮮戰場，壯烈犧牲。然而，毛岸英烈士為國捐軀的壯舉，卻被一些人潑上了各種髒水，其中尤以『毛岸英犧牲是因其做蛋炒飯生火把敵機引來』的謠言最為惡毒。」旁白又強調：「英烈不容玷汙，歷史不容褻瀆！今天，戳破謠言、澄清史實、敬悼英魂，還烈士清白！」

據指，「做蛋炒飯生火引來敵機」的說法來自曾參戰的志願軍司令部作戰處副處長楊某（楊迪）所寫的一部回憶錄，至今仍然謬種流傳。旁白強調，當時的志願軍根本沒有米飯可吃，只能吃高粱米，又指回憶錄所提的毛岸英喪生經過，已多次被當年的見證者、志願軍彭德懷司令員作戰指揮所主任成普直接反駁。據成普指，當時彭德懷的床下根本沒有雞蛋，只有蘋果，作戰室也根本沒有相關廚具，鐵桶火爐也根本不能做法，直斥做蛋炒飯的說法是天大的謊言。

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旁白又指，涉事回憶錄的其他關鍵點也是破綻百出，經不起一點考證，包括時間錯誤，把毛岸英死亡時間寫成11月24日拂曉，而非彭德懷匯報的25日；人數錯誤，把事實上的四人在場寫成三人；敵機路線錯誤，書中寫道敵機編隊飛臨大榆洞上空，不繞圈子就投彈，事實卻是彭德懷密報裏所描述的「11時敵機4架飛過志願軍司令部，沒有投彈，過一會又飛來敵機4架投彈」。

近年來，有關「毛岸英做蛋炒飯」一事的爭議不斷。2020年10月，知名美食網紅王剛因透過網路發布一篇蛋炒飯食譜，被人指控藉此「惡意政治影射」，最終要道歉。2021年10月23日毛岸英冥誕，中國聯通旗下一家地區分公司也發布一篇炒飯食譜，事後其微博帳戶一度被暫停使用。同年10月7日，一名網友諷刺道「寒戰（韓戰）最大成果就是蛋炒飯」，又稱「感謝蛋炒飯，沒有蛋炒飯，我們就跟曹縣（朝鮮的諧音）一樣沒區別。當然，可悲的是現在也區別不大」，結果翌日就被警方以「侮辱抗美援朝志願軍英烈」言論造成不良影響為由拘留10天。