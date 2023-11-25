紀曉波被內地控惡勢力首腦　姨媽等15人獲刑　港街頭曾現追債海報

北京市第一中級人民法院周五（24日）通報，對崔麗梅等15人犯開設賭場罪、尋釁滋事罪、非法侵入住宅罪、催收非法債務罪、運送他人偷越邊境罪一案作出一審判決，崔麗梅作為犯罪集團主要成員，獲刑8年半，併處罰金20萬元人民幣。

通報另將紀某某（另案處理）定性為惡勢力團夥首腦，崔麗梅正是其姨媽。據內媒報道指，紀某某就是「賭場大亨」紀曉波，台灣女藝人吳佩慈與紀曉波戀愛逾10年，並誕下2子2女，惟至今仍未登記結婚。



吳佩慈為紀曉波誕下2子2女。（資料圖片）

通報稱，2008年至2021年間，為謀取非法利益，紀某某（另案處理）、董某某（另案處理）共同或分別組織崔麗梅等3人，在境外開設賭場；組織申中連等8人採取暴力、威脅及其他手段索要因賭博形成的非法債務；組織周敬文等4人轉化因賭博形成的非法債權、轉移資產。

通報指，上述人員長期糾集在一起，形成了以紀某某為首要分子、崔麗梅等15人為成員的惡勢力犯罪集團，在北京及外省市，多次實施了組織、招攬中國公民赴境外賭博、尋釁滋事、非法侵入住宅、催收非法債務等違法犯罪行為。

通報中雖未有直接指出紀某某是誰，但內媒報道指，他是台灣女藝人吳佩慈的男友、「賭場大亨」紀曉波，崔麗梅是其姨媽。而通報中提及的董某某，則是紀曉波最新的生意夥伴。法院提及紀某某和董某某被「另案處理」，據信二人仍未歸案。

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報道指，現年42歲的吳佩慈在娛樂圈的作品不多，為豪門男友紀曉波生下四個孩子就是她最為人熟知的「成績」。吳佩慈2014年為紀曉波生下大女兒Hillary，15年生下大兒子Hans，17年生下小兒子Hudson，20年生下小女兒Hailey，但二人並未結婚。

而在紀曉波最風光的時候，曾耗資過百萬元人民幣高調為吳佩慈辦豪華生日排隊，吳佩慈把昂貴的白松露撒在身上炫富，被網友吐槽作風太「暴發戶」。

今年夏天，在尖沙咀海港城外，出現追債海報，上面寫有紀曉波與吳佩慈的名字，並稱他們「國際級大老千」、「借錢借到人間蒸發，窮途末路，賒帳度日」。