洗米華3個上訴「全被駁回」18年徒刑難逃　近6億不動產資產被拍賣

太陽城集團創辦人周焯華（洗米華）2023年初被澳門法院判刑18年，他並對其中3個證據問題提出上訴。最新消息指出，澳門中級法院已將周焯華的3個上訴全部駁回。此外，澳門法院亦將其36個不動產變賣，涉及約6億澳門元。



周焯華及數名被告，因捲入非法賭博、犯罪集團、欺詐、清洗黑錢等罪名，2021年被逮捕。2022年9月案件開審前後，周焯華曾透過代表律師爭議多個證據問題。原審庭持案法官分別在2022年8月17日、9月27日駁回有關請求。

2023年1月19日周焯華被判刑，他五項罪名成立，合競被判18年單一刑罰，並須向澳門政府、5家濠賭牌主分別賠償65億港元及21.5億港元。周焯華等人及檢察院則已經就初級法院的判決結果，各自提出上訴。

此外，周焯華早前就其所涉案件的部分證據，是否具法律效力提起三宗上訴，但日前均遭澳門中級法院駁回。

周焯華涉6億不動產資產被拍賣

據澳門初級法院的司法變賣網頁顯示，周焯華及相關大得利集團的資產遭變賣，共涉及5項商業單位與31個車位，全部均位於澳門氹仔美副將馬路珍珠圍。全數物業開出底價，共逾5.93億澳門元，截標時間則為2023年9月11日，變賣時間預期為9月12日。

澳門初級法院的司法變賣網頁指出，變賣將以密封形式進行。