｢中植系｣爆雷負債本息逾4200億　北京警方立案偵查逮捕多名嫌疑人

中國中植集團因嚴重資不抵債，整體債務或至少達2200億元（人民幣，下同）爆雷。11月25日，據北京公安朝陽分局通報，已依法對「中植系」所屬財富公司涉嫌違法犯罪立案偵查，並逮捕解某某等多名犯罪嫌疑人。



北京市公安局朝陽分局在通報中呼籲投資人，可通過網絡、郵寄與實地報案等方式，幫助警方全面查清案情、全力追贓物損。警方提示，目前，公安機關正全力進行案件偵辦，請投資人積極配合警方調查取證，透過法律途徑維護自身權益。

據長江商報報道，2021年12月18日，中植集團創辦人解直錕離世，有猜測本次警方逮捕的嫌疑人「解某某」為解直錕親屬。

中植集團創始人解直錕2021年離世，有猜測此次北京警方逮捕的解某某為解直錕親屬。（資料圖）

報道稱，解直錕離世前，其控股的上市公司有8家，包括宇順電子、天山生物、準油股份、凱恩股份、美吉姆、康盛股份、美爾雅及皓宸醫療，目前已有5家易主。

11月22日，中植集團發布致投資人的公開信，在信中為中植集團相關產品陸續發生實質違約向投資人致歉。

公開信顯示，按照中介機構模擬合併口徑測算，集團總資產帳面金額約2,000億元。同時，由於債務規模龐大，剔除保證金後相關負債本息規模約4200億至4600億元。意味著中植集團已陷入嚴重資不抵債，整體債務至少達2200億。

報導稱，雖然目前中植集團在內蒙古、山西、貴州、雲南等多省區，已探明煤炭資源儲量有45億噸，涉及採礦權、探礦權30多宗，煤礦設計產能超過2千​​萬噸/年。金屬和非金屬礦遍及全國十二個省份，礦床潛在價值1,200多億元，包括金銀銅鐵鎢錳鋰、砂石骨材等。不過，1200多億元的潛在價值，即便是「挖乾榨淨」也難以彌補目前債務。