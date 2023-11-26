1.2億跨境投資電騙案　歸案成員供述：專找40至50歲中年女性

11月21日，一列從昆明始發的高鐵列車停靠湖南岳陽東站，3名在緬北從事電信網絡詐騙的罪犯在民警押解之下宣告回國受審，其中任某是「311特大電信網絡投資詐騙案」（簡稱「311案」）重點網上追逃人員。

據統計，「311案」是經湖北仙桃警方偵辦的一宗數額巨大、人員組織結構較為複雜的境外電信網絡詐騙案，全國受害人達192名，涉案資金接近1.2億元（人民幣，下同）。



仙桃市楊林尾鎮位於武漢、仙桃、洪湖交匯處。警方調查數據顯示，該處曾有大批人員滯留在緬北。2022年4月，仙桃警方在對緬北回流人員進行審查建檔時發現，轄區人員徐某曾多次往返滇緬邊境，每次帶10人左右結夥偷越邊境。

警方經研判發現，在緬甸果敢老街地區，通過徐某「介紹」前往該地的偷渡者已經形成一定規模。2020年7月至2021年1月期間，在所謂「金主」的資金搭建之下，一個以「投資生態農業鏈」為詐騙手法的境外犯罪集團悄然成立，徐某則是為境外詐騙集團輸送成員的人口販運「蛇頭」。

3名在緬北從事電騙的犯罪嫌疑人回國受審。（長江雲新聞）

警方多輪勸返，最終在境內控制徐某，並透過徐某同時拘捕13名曾參與境外電信網絡詐騙的疑犯。

民警介紹，涉案人員來自川、湘、蘇、鄂等多地，在偷越國邊境時，他們彼此不熟又以外號相稱，而他們在境外的作案工具、作案的一些台詞、涉案的App等，都在回國前銷毀。

剛被押解回國的任某交代，他因網絡賭博欠下巨資而被「蛇頭」相中，為躲避邊境警方，他輾轉幾天前往緬北從事詐騙犯罪。在所謂的「投資生態農業鏈」項目中，他以「業務員」身份來尋覓受騙對象。

任某介紹，他們的目標人群通常為年齡40至50歲左右的中年女性，遇到頭像貼有花花草草，網名比較卡通或「非主流」人群就會放棄。被騙者都具有一定的投資意願和經濟基礎，而在詐騙中最費時的是「吸粉」，需要通過打造虛假人設讓自己搖身一變成為某汽車品牌銷售。

為了將投資項目打造得更「高端」，詐騙集團還在App設立「步數現金打賞」來增加投資者的體驗感，讓受騙者一步一步走向深淵。據警方調查，該投資App吸收的金額達到詐騙集團目標後便立刻下線，實際運行時間不到2個月。

3名在緬北從事電騙的犯罪嫌疑人回國受審。（長江雲新聞）

通過已歸案的疑犯口述，「311案」人員組織結構，實施詐騙犯罪分工逐漸清晰，是一個擁有百餘人，以「金主」「代理蛇頭」「業務員」「項目組」等為主要成員的境外電詐窩點，人員流動性極強。

今年7月以來，專案民警跨省市陸續拘捕多名境外詐騙窩點疑犯。目前，對窩點人員中尚未到案，但身份明確、犯罪證據確鑿的嫌疑人，警方已同步上網追逃並敦促其盡快歸案。