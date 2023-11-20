緬甸詐騙營｜大量疑犯移交內地　多地高鐵站現「蒙頭排排企」奇景

緬北同盟軍近日宣佈「清剿電詐」後，緬甸果敢加速遣送中國人回國，多地車站被拍到聲勢浩大的押解畫面，令不少網民大讚「成功一鍋端」。關於人員處置，中國警方表示，一般視情況先拘30天。



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據《鳳凰週刊》報道，針對緬北電詐集團的清算開始了，自從半個多月前緬北同盟軍宣佈「清剿電詐」後，緬北電詐大本營便「炸開了鍋」，電詐園區遭到重創，大門打開，紛紛表示要將電詐人員遣送回中國。

多地被拍到大批緬甸電詐人員歸國畫面，其中在安徽合肥、蕪湖的火車站，可見武警們押解戴着黑頭套、穿着黃色背心的嫌疑人，排列整齊走上手扶梯；在車站空地，嫌疑人雙手被束縛在背後，整齊排列，大批武警貼身押解，隊伍外還有手持槍械的軍人嚴加看管。

另外一段高鐵上的影片顯示，整節車廂都坐滿押解隊伍，一排3人座的座位均為2名疑犯搭配1名警察。據傳，此波緬北電詐嫌疑人押解數量突破萬人。

位於邊境的雲南也接收大批緬甸電詐人員，據警方通報，光是保山市就有150人，其中「有些是被解救的，有些是迫於壓力被主動釋放的」。

對這些歸國疑犯，警方指出，會先進行一個審查的流程，涉嫌違法犯罪的將會接受相應處理，視其犯罪程度「進行行政拘留或者刑事拘留，一般大概30天」，30天之後， 一些情節較為嚴重的人員，還需經檢察院進一步審理。

緬甸政府與中國當局近日聯手合作，積極清除緬北詐騙集團勢力，並抓捕「果敢四大家族」。隨着戰事推進，福建龍岩兩地11月19日發佈緊急通告稱，近期緬甸果敢同盟軍與緬政府軍、地方武裝勢力持續在老街周邊地區激烈交火，目前果敢同盟軍已推進至老街，隨時可能造成重大人員傷亡。

通告指出，請有滯留在緬北地區人員的家屬和重要關係人立即向所在社區報備；同時千方百計和滯留在境外的家人取得聯繫，敦促立即回國，確保生命安全。

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