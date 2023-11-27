馬航MH370失蹤近10年　中國乘客家屬索償案今開庭審理

2014年3月8日，搭載239人的馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）MH370航班，從吉隆坡飛往北京途中失聯。11月27日，這宗航空運輸損害責任糾紛案在北京市朝陽區人民法院開庭審理。



MH370航班是馬來西亞航空公司的一架波音777飛機，2014年3月8日由馬來西亞吉隆坡飛往北京的途中失聯，航班上共有239名乘客和機組人員，其中中國乘客154名。2015年1月29日，馬來西亞民航局宣布MH370已失事，並推定機上239人已遇難。

據了解，共有40多名乘客的家屬提起訴訟，案件將於11月27日至12月6日期間在北京朝陽法院分別開庭審理。

乘客家屬的代理律師介紹，此案的被告分別是馬來西亞航空公司、馬來西亞國際航空有限公司、美國波音公司、飛機引擎製造商英國羅羅公司和德國安聯保險集團。

在訴訟請求上，家屬主要集中在兩點，一是要求通過案件審理查明MH370航班失聯事件的真相，二是賠償問題。

MH370航班乘客家屬代理律師張起淮介紹，本次開庭被告是責任方，責任方有義務去舉證自己沒有責任，「現在舉證不能或者舉證不夠、舉證不全是這個案子審理過程中留下的巨大空洞」。

據了解，家屬提起的民事賠償金額介乎1000萬至8000萬元（人民幣，下同）之間，賠償費用中大部分是精神損害撫慰金。

除了此次在北京朝陽法院提起訴訟的40多名乘客的家屬外，其餘110名乘客的家屬均已和5名被告達成和解，簽署和解協議，最高獲賠償300萬元。