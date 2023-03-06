馬航MH370失蹤近9周年　家屬再促重啟搜索

馬來西亞航空公司（Malaysia Airlines）編號MH370的波音777客機神秘失蹤將滿9周年，部份乘客家屬未放棄希望，於3月5日呼籲當局允許美國海底探測公司「海洋無限」（Ocean Infinity）重新展開搜索。



由失蹤者家屬所組成的團體Voice370當日發表聲明，稱Ocean Infinity期望在今年夏天重啟搜索，敦促馬來西亞當局接受該公司的所有收費建議，包括成功尋獲飛機時支付報酬。

馬國交通部暫未具體回應，但部長陸兆福曾在失蹤事件的紀念活動上稱，MH370事件尚未畫上句號，強調一旦有新的可靠資料顯示飛機位置，當局將考慮重啟搜索。

2014年3月8日，MH370從吉隆坡飛往北京的途中失蹤，機上當時載有239名乘客及機員，當中153人為中國籍，成為世界上最大的航空謎團之一。

2017年1月，馬來西亞、中國和澳洲結束了為期兩年、耗資逾1.3億美元的水底搜尋，但沒有發現。至2018年，馬來西亞政府聘請Ocean Infinity在南印度洋搜索失蹤飛機，並提出如果成功尋獲，將支付高達7000萬美元報酬，但搜索僅進行了很短時間。