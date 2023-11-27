政治局會議：科創作為主動力推動長江經濟帶發展　開闢發展新領域

據新華社報道，中共中央政治局11月27日（周一）召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。



會議指出，長江經濟帶發展戰略是重大戰略決策。戰略實施以來，思想認識、生態環境、發展方式、區域融合、改革開放等方面發生了重大變化，發展質量穩步提升，發展態勢日趨向好。

會議強調，推動長江經濟帶高質量發展，根本上依賴於長江流域高質量的生態環境。要毫不動搖堅持共抓大保護、不搞大開發，在高水平保護上下更大功夫，守住管住生態紅線，協同推進降碳、減污、擴綠、增長。

中共中央政治局11月27日（周一）召開會議，審議《關於進一步推動長江經濟帶高質量發展若干政策措施的意見》、《中國共產黨領導外事工作條例》。中共中央總書記習近平主持會議。（資料圖片）

會議指，要堅持把科技創新作為主動力，積極開闢發展新領域新賽道，加強區域創新鏈融合，大力推動產業鏈供應鏈現代化。要統籌抓好沿江產業布局和轉移，更好聯通國內國際兩個市場、用好兩種資源，提升國內大循環內生動力和可靠性，增強對國際循環的吸引力、推動力。要堅持省際共商、生態共治、全域共建、發展共享，提升區域交通一體化水平，深化要素市場化改革，促進區域協調發展。

會議指，要統籌好發展和安全，維護國家重要產業鏈供應鏈安全穩定，提升流域防災減災能力，以一域之穩為全域之安作出貢獻。要堅持中央統籌、省負總責、市縣抓落實的工作機制，加強統籌協調和督促檢查，加大政策支持力度，在重點領域推動一批重大改革。沿江省市各級黨委和政府要切實履行主體責任，強化工作落實，步步為營、扎實推進、久久為功，推動長江經濟帶高質量發展不斷取得新進展。

加強黨中央對外事工作集中統一領導

會議又指出，《中國共產黨領導外事工作條例》對黨領導外事工作作出規定，把黨長期以來領導外事工作的思路理念、體制機制和成功實踐轉化為制度成果，對於確保黨中央對外大政方針和戰略部署得到有力貫徹執行具有重要意義。

會議強調，要進一步加強黨中央對外事工作的集中統一領導。要加快形成系統完備的涉外法律法規體系，不斷提升外事工作的制度化、規範化、科學化水平。要深刻認識新征程上黨的外事工作使命任務，把習近平外交思想貫徹落實到外事工作全過程各方面，為推進強國建設、民族復興偉業創造有利條件，為維護世界和平與發展、推動構建人類命運共同體作出更大貢獻。