習近平主持中央政治局會議　審議中央第一輪巡視情況報告

中共中央政治局於9月27日召開會議，審議《關於二十屆中央第一輪巡視情況的綜合報告》，由總書記習近平主持。



會議認為，黨中央高度重視巡視工作，把巡視作為推進黨的自我革命、全面從嚴治黨的戰略性制度安排，作出一系列重大決策部署。二十屆中央第一輪巡視堅持守正創新，推進政治監督具體化、精準化、常態化，釋放了全面從嚴治黨、自我革命永遠在路上的鮮明信號。實踐證明，巡視是發現和推動解決問題的有效方式，要持續發力、縱深推進。

會議指出，從巡視看國營企業、金融、體育領域黨的建設、全面從嚴治黨加強，各項工作取得新成效，但也存在一些問題。要把嚴的基調、嚴的措施、嚴的氛圍傳導下去、一貫到底，督促被巡視黨組織特別是主要負責同志切實擔起責任，從嚴從實抓好整改，把巡視整改與學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育結合起來，深刻領悟「兩個確立」的決定性意義，堅決做到「兩個維護」。

會議強調，要以巡視整改為契機，進一步加強黨的全面領導，督促被巡視黨組織提高政治站位，認真履行黨中央賦予的職責使命，不斷增強國有企業核心功能和核心競爭力，夯實中國特色社會主義的重要物質基礎和政治基礎，加大金融企業服務實體經濟和國家戰略力度，推動高品質發展。

會議強調紀檢監察機構監督責任，突出加強對各級「一把手」的監督，加大國有企業、金融領域反腐敗力度，深入糾治「四風」，深化以案促改、以案促治，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐化。