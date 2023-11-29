侯友宜倡大量開放陸生就學就業　國台辦：共同推動兩岸重回正軌

台媒中時新聞網報道，國民黨總統候選人侯友宜近日主張大量開放陸客、歡迎陸生就學就業。大陸國台辦發言人陳斌華29日（周三）表示，只要兩岸關係回到和平發展的正確軌道，各領域交流有望實現正常化，兩岸民眾對此都會樂見。



11月24日上午，國民黨總統候選人侯友宜（左）正式推出副手人選趙少康（右），兩人赴台灣「中選會」登記。（Reuters）

被問及侯友宜的主張時，陳斌華指，兩岸旅遊、教育等領域的交流合作要獲得發展，有賴於一個健康良好的兩岸關係大環境。只要兩岸關係回到和平發展的正確軌道，兩岸旅遊就能夠全面恢復正常，其他各領域的交流也有望實現正常化、常態化。

侯友宜日前向台灣工商企業界宣示，只要他當選，立即在對等、尊嚴、友善的前提下，與大陸全面重啟對話與交流、重建兩岸互信。對此，陳斌華回應稱，在堅持九二共識、反對台獨的政治基礎上，大陸願與包括國民黨在內的台灣有關政黨、團體和各界人士一道，鞏固增進互信，加強交流合作，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，維護台海和平穩定，造福兩岸民眾。

對於藍白合破局，陳斌華強調，大陸的態度非常明確，尊重台灣的社會制度；其次，當前，「台灣面臨著和平與戰爭、繁榮與衰退兩條道路、兩種前景的關鍵抉擇」。他稱，希望廣大台灣民眾認清利害、明辨是非，堅決反對台獨分裂和外來干涉，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道、共享兩岸關係和平發展紅利。