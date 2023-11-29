賴清德邀習近平吃飯　蝦仁飯、全糖珍奶招待　國台辦：話術騙選票

代表民進黨的賴清德將搭配台灣駐美前代表蕭美琴出戰明年1月台灣總統大選，周三（29日），國務院台灣事務辦公室舉行例行新聞發布會，會上有台媒詢問賴清德、蕭美琴先後稱想請中共總書記習近平吃飯，對此發言人陳斌華表示，這是蓄意編造一些話術騙取選票。



陳斌華表示，上述情況是為了掩蓋「台獨」本質，蓄意編造一些話術騙取選票，這種老把戲路人皆知。他奉勸「獨獨配」別再自討沒趣。

陳斌華又指，看到許多網友評論說，「雙獨組合」就是「雙毒組合」，這個「毒」是「毒藥」的「毒」，是「毒害」的「毒」。「台獨」意味著戰爭，民進黨推出這樣一組危險的「獨獨配」，只會毒害島內同胞利益福祉，毒害台海和平穩定，毒害台灣前途命運。

賴清德將搭配蕭美琴出戰明年1月台灣總統大選。（賴清德競選總部）

9月24日，賴清德曾公開表示，若習近平到訪台灣，他會像招待好朋友一樣，提供「蝦仁飯、全糖珍奶」套餐，隨即引起網友熱烈討論。27日，國台辦發言人朱鳳蓮回應表示：「作為務實台獨工作者，還是務實一些好。奉勸賴先生不要再講這種賴皮話，自討沒趣。」

而在本月25日，蕭美琴接受台媒專訪昤，也被問到若要請習近平吃飯，要請他吃什麼的問題。蕭回應道，她會推薦很多好吃的「台灣小吃」跟「水果」。