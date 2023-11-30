基辛格逝世｜推動中美關係破冰　內地網民悼念：一個時代的落幕

美國前國務卿基辛格（Henry Kissinger）29日在家中離世，享年100歲。

自1971年至今，基辛格近百次訪華，一直致力於改善中美關係，他更被稱為是「中國人民的老朋友」。中國人民敬重基辛格，不少人得悉基辛格離世後，紛紛在社交平台上留言悼念，「一個時代的落幕」、「一位重要歷史進程的推動者」、「中美關係的見證者，推動者，守護者，一路走好」。



1971年7月，時任美國總統國家安全事務助理基辛格秘密訪華，與中方攜手促成1972年時任美國總統尼克森到中國展開「破冰之旅」，實現「跨越太平洋的握手」。

基辛格不但是新中國成立以來第一位訪華的美國特使，也是訪華次數最多的美國政界人士。從1971年至今，基辛格訪華已近百次，持續推動中美關係發展與交流。

新華國際時評曾提到，基辛格在中美關係「破冰」階段上作出開拓性貢獻，包括基辛格在內的中美老一輩領導人和政治家從兩國人民根本利益出發，以非凡的戰略眼光和卓越的政治勇氣，超越意識形態和社會制度的差異，作出歷史性的政治決斷。作為見證這段歷史的「常青樹」、中美關係大門打開的推動者，基辛格在中美關係「破冰」中發揮的作用，中國人民當然「不會忘記」。

近年來中美關係緊張，基辛格多次對兩國關係現狀表示擔憂。今年5月，基辛格接受外媒專訪時稱，中美關係似乎已經「破裂」，雙方存在爆發衝突的可能，呼籲中美要「冷靜外交」；6月，基辛格受訪時強調中美兩國「正站在懸崖邊上」，兩國的關係軌跡必須改變。

2023年7月，基辛格以百歲之齡訪華，表示「此訪是作為中國的朋友而來」。他與王毅會面時提到，中美兩國都有能力影響世界，兩國保持穩定關係，事關世界的和平、穩定和人類福祉，雙方應平等相待，保持接觸，試圖孤立或隔絕另一方都是不可接受的。

中國人民敬重基辛格，除了因為他在中美關係破冰階段作出貢獻外，其「知華」態度也打動年輕一代。在基辛格離世的消息傳出後，大批網民在社交平台上留言悼念：

中美關係正常化的推動者，真正的外交務實者



感謝老先生，為中美之間的合作所做出的貢獻



芒格去世，基辛格也走了，美國一個時代結束了



少了一個能從戰略高度看待中國關係的美國人



昨天芒格先生，今天基辛格先生，rest in peace



為中美關係推動和平發展的貢獻者，也是中國人民的老朋友！



能活百歲，並參與和見證歷史巨變，很偉大很值得



一路走好，中國的好朋友

