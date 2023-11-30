基辛格逝世｜見證中美建交生前來華上百次　7月百歲生日後再訪華

路透社11月30日報道，美國前國務卿基辛格在家中離世，享年100歲。

1972年2月21日，基辛格陪同美國總統尼克遜訪華，見證了中美關係正常化迎來標誌性的重大時刻。基辛格曾表示，第一次訪問中國後，他此後已有100多次踏上這片土地，「每次都會有新的收穫」。

基辛格諮詢公司官網發文進行悼念，回顧了他一生的經歷和成就。悼文中，與「China」相關的內容多達11處。



1971年7月9日，基辛格取道巴基斯坦，飛越喜馬拉雅山脈，踏上了中國的土地。在釣魚台國賓館，周恩來總理接見了他。1972年，基辛格陪同當時的美國總統尼克遜再次訪華，見證了中美關係正常化迎來標誌性的重大時刻。

今年7月，剛剛過萬百歲生日的基辛格再訪中國。國家主席習近平在北京釣魚台國賓館接見基辛格時談到，100歲的基辛格已訪華100多次，稱「我們不會忘記老朋友」，不會忘記基辛格為推動中美關係發展、增進中美兩國人民友誼作出的歷史性貢獻。

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基辛格亦曾說，中國是他交往最久、最深入的國家，「每次都會有新的收穫」。基辛格事實後，其諮詢公司官網發文進行悼念，回顧了他一生的經歷和成就。悼文中，與「China」相關的內容多達11處。