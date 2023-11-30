習近平：推進長三角一體化發展　更好發揮輻射帶動作用

中共總書記、國家主席習近平周四（30日）上午在上海主持召開深入推進長三角一體化發展座談會。他強調，要完整、準確、全面貫徹新發展理念，樹立全球視野和戰略思維，堅定不移深化改革、擴大高水平開放，推動長三角一體化發展取得新的重大突破，在中國式現代化中走在前列，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。



習近平指出，長三角一體化發展戰略提出並實施5年來，規劃政策體系形成並不斷完善，強勁活躍的增長極功能不斷鞏固提升，長三角區域整體實力和綜合競爭力持續位居全國前列，為構建新發展格局、推進高水平對外開放贏得了戰略主動。

習近平表示，長三角一體化發展有許多深層次問題有待進一步破解，發展質量效率和輻射帶動作用仍需提升，重點領域、重點區域一體化尚需努力，產業鏈供應鏈分工協作水平有待提升，建立全國統一大市場的龍頭帶動作用有待進一步發揮，改革開放還需進一步向縱深拓展，超大特大城市治理和發展還有不少短板。

習近平表示，推動長三角一體化發展，更好發揮先行探路、引領示範、輻射帶動作用。（視覺中國）

習近平強調，長三角區域要加強科技創新和產業創新跨區域協同，要加快完善一體化發展體制機制，要積極推進高層次協同開放，要加強生態環境共保聯治，要着力提升安全發展能力。

習近平指出，深入推進長三角一體化發展，必須堅持和加強黨的全面領導。要充分發揮中央區域協調發展領導小組統籌協調職能，堅持規劃綱要的戰略引領功能。要抓實第二批主題教育，深入推進全面從嚴治黨，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，強化各級黨組織的政治功能和組織功能，以嚴的紀律、實的作風、廉的操守確保各項工作落到實處。