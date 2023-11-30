以巴衝突｜習近平：推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」的正確軌道

以巴局勢緩和，周三（29日），聯合國舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，國家主席習近平向大會致賀電。



習近平指出，巴勒斯坦問題是中東問題的核心，關乎國際公平正義。巴以衝突癥結在於巴勒斯坦人民遲遲無法實現獨立建國的合法民族權利。巴以衝突循環往復的慘痛教訓充分說明，只有秉持共同安全理念才能實現可持續安全。國際社會必須緊急行動起來，聯合國安理會應該切實負起責任，全力推動停火止戰，保護平民安全，制止人道災難。在此基礎上，盡快重啟巴以和談，盡早實現巴勒斯坦人民建國權、生存權、回歸權。

習近平強調，中國一貫堅定支持巴勒斯坦人民恢復民族合法權利的正義事業。解決巴勒斯坦問題的根本出路在於建立以1967年邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都、享有完全主權的獨立的巴勒斯坦國。巴勒斯坦經濟民生需求應該得到保障，國際社會應該加大對巴勒斯坦發展援助和人道主義幫扶。要堅持和談正確方向，盡快召開更具權威性的國際和會。中方提出全球安全倡議，主張通過對話協商解決國家間的分歧和爭端，支持一切有利於和平解決危機的努力。中國在巴勒斯坦問題上將繼續主持公道正義，積極勸和促談，一如既往向巴方提供人道和發展等援助。作為聯合國安理會常任理事國，中國將繼續同國際社會共同努力，凝聚國際促和共識，推動巴勒斯坦問題回到「兩國方案」的正確軌道，早日得到全面、公正、持久解決。